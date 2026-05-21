Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины, победив в финале клуб Первой лиги

«Динамо К» победило «Чернигов» со счетом 3:1 в финале Кубка Украины.

Решающий матч прошел во Львове.

Киевский клуб завоевал этот трофей в 14-й раз в своей истории и вышел в 1-й отборочный раунд Лиги Европы. В прошлый раз «Динамо К» побеждало в Кубке в 2021 году. Чаще него трофей завоевывал «Шахтер» – 15 раз.

«Чернигов» выступает в Первой лиге Украины. Клуб, основанный в 2003 году, впервые дошел в Кубке страны так далеко. Он стал всего вторым клубом Первой лиги добравшимся до финала. В 2019 году это удалось команде «Ингулец».