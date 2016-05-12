Зозуля: «Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания»

Нападающий «Днепра» Роман Зозуля принес извинения за свое поведение после матча 1/2 финала Кубка Украины с «Зарей».

«Хочу извиниться перед всеми футбольными болельщиками Украины за свое агрессивное поведение по окончании матча «Заря» – «Днепр». Осознаю, что никакие эмоции не могут оправдать мои действия после финального свистка!

Честно говоря, я очень хотел помочь своим партнерам впервые за 12 лет завоевать право играть в финале Кубка Украины, но вынужден был смотреть матч среди болельщиков! Эмоциональная среда добавила разочарования от результата матча!

Осознаю, что моя несдержанность заслуживает наказания! Поэтому искренне прошу прощения! Сразу после игры, когда спали эмоции, я зашел в судейскую комнату, где так же лично извинился перед арбитром матча Анатолием Абдулой и всей бригадой за свое агрессивное поведение!» – сообщил Зозуля.