Зозуля и Ротань дисквалифицированы на шесть месяцев

Игроки «Днепра» Роман Зозуля, Руслан Ротань и Андерсон Пико получили дисквалификацию, которую вынес КДК ФФУ, сообщает «Футбол NEWS». Футболисты устроили потасовку с арбитрами в матче Кубка Украины против «Зари» (0:2).

Зозуля за удар арбитра получил дисквалификацию на полгода. Такой же срок дисквалификации получил и Ротань за удар главного арбитра матча Анатолия Абдулы. Защитник Андерсона Пико дисквалифицирован на 5 матчей за удар Александра Караваева.

Данная дисквалификация не распространяется на матчи сборной Украины.