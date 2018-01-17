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Днепр
Днепр
Днепр
Стадион:
Днепр-Арена
Сайт:
http://www.fcdnipro.ua
Тренер:
Мирон Маркевич
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Фото
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
Видео
Судья завершил матч «Днепр» – «Волынь» из-за петарды, взорванной перед игроками
2017.05.31 21:11
5
Фото
Коноплянка: «Сердце разрывается от вылета «Днепра» из Премьер-лиги»
2017.05.29 10:52
10
УПЛ. «Днепр» проиграл «Ворскле» и вылетел из турнира и другие результаты
2017.05.27 18:55
УПЛ. «Звезда» взяла верх над «Волынью», «Днепр» одержал победу над «Сталью»
2017.05.20 18:57
1
УПЛ. Киевское «Динамо» разгромило «Черноморец», «Шахтер» обыграл «Александрию»
2017.05.01 00:43
Голкипер «Днепра»: «Я ничего не знаю об интересе со стороны «Реала»
2017.04.30 10:17
2
Голкипером «Днепра» заинтересовался «Реал»
2017.04.29 10:42
1
УПЛ. «Александрия» обыграла «Олимпик», «Днепр» одержал победу над «Ворсклой»
2017.04.22 18:52
Фото
«Полтаве» засчитано техническое поражение за неготовность газона к матчу против «Шахтера»
2017.04.15 09:29
4
«Днепр» лишен очков за неуплату штрафов по ходу чемпионата
2017.04.06 06:16
2
УПЛ. Гол Дмитрия Нагиева принес «Днепру» победу и другие результаты
2017.04.01 19:21
3
УПЛ. «Шахтер» потерял очки в матче с «Олимпиком», «Динамо» обыграло «Черноморец» и другие результаты
2017.03.17 21:54
1
УПЛ. «Олимпик» за семь минут сделал камбэк в матче с «Ворсклой» и другие результаты
2017.03.11 19:55
УПЛ. Беседин вырвал для «Динамо» победу над «Олимпиком»,«Днепр» и «Черноморец» сыграли вничью
2017.03.04 19:56
Зозуля может перейти в чемпионат США, Китая или Норвегии
2017.03.01 11:42
6
УПЛ. «Шахтер» вырвал победу в матче с «Ворсклой» и другие результаты
2017.02.26 19:55
«Днепр» находится под угрозой перевода в первую лигу
2017.02.20 09:36
1
Форвард «Бетиса» Зозуля может вернуться в «Днепр»
2017.02.18 01:49
4
Зозуля не может вернуться в «Днепр»
2017.02.14 15:39
26
Жулиано: «Если получу предложение из Китая, то крепко подумаю»
2017.02.14 01:12
4
Жулиано считает чемпионат России похожим на украинское первенство
2017.02.13 22:30
3
Новым владельцем «Днепра» может стать бывший футболист команды
2017.02.01 08:35
3
Жулиано признался, что уехал из Украины из-за войны
2017.01.29 12:44
1
«Днепр» подал апелляцию на снятие девяти очков
2017.01.13 09:30
1
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2
3
4
5
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