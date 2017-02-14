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Зозуля не может вернуться в «Днепр»

14 февраля 2017, 15:39
26

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА. Футболист по правилам не имеет права в течение одного сезона быть заявленным за четыре клуба. Украинский нападающий уже успел побывать в заявке «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

Однако мадридский клуб отказался от аренды футболиста из-за протестов фанатов, которые считают игрока нацистом. В то же время ФИФА пошла навстречу украинцу, дав ему возможность вернуться в «Днепр». Но украинский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

В текущем сезоне Зозуля провел в чемпионате Испании шесть матчей.

Источник: AS
Испания. Примера Украина. Премьер-Лига Днепр Бетис Зозуля Роман
Комментарии (26)
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тайлер77
1487077679
нагнут этого зозулю в Днепре
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Рональдин Мессиев
1487078056
зозуля - морда нацисткая, тебе не место в футболе.
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sochi-2013
1487078422
Прям судьба всей Украины- никому оказалась не нужна. Только вот Россия пожалеет и примет. Только вначале пусть у нашего народа спросят: Оно нас надо?
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Наварх
1487079723
Сомневаюсь, что его ждут с распростёртыми объятиями даже в Днепре. Интересно чем закончится эта эпопея о блудном нацисте - все клубы закроют перед ним дверь и он перед дверью, томясь от ожидания конца, отправится в мир иной или по пути он сгинет в неизвестности... В любом случае не место ему в футболе...
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altezzik
1487080185
Надо его в РФПЛ пустить. Сразу поймет, что к чему.
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Randy Ram
1487080233
Даже с человеческой точки зрения не жалко этого...индивидуума...
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DIDI 23
1487083233
Отдохнёт годик. Зато будет помнить что, спорт вне политики.
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franck_ribery
1487083672
никуда не примут
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Томь вперёд
1487085449
Правильно! Нацистам в футболе нее место! Пусть идёт на майдан!
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GoLenaStop
1487086037
Ха! Получил в морду, фашистский прихвостень! Ату его, - в АТО !!!
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