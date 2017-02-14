Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА. Футболист по правилам не имеет права в течение одного сезона быть заявленным за четыре клуба. Украинский нападающий уже успел побывать в заявке «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

Однако мадридский клуб отказался от аренды футболиста из-за протестов фанатов, которые считают игрока нацистом. В то же время ФИФА пошла навстречу украинцу, дав ему возможность вернуться в «Днепр». Но украинский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

В текущем сезоне Зозуля провел в чемпионате Испании шесть матчей.