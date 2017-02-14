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    Зозуля не может вернуться в «Днепр»

    Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА. Футболист по правилам не имеет права в течение одного сезона быть заявленным за четыре клуба. Украинский нападающий уже успел побывать в заявке «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

    Однако мадридский клуб отказался от аренды футболиста из-за протестов фанатов, которые считают игрока нацистом. В то же время ФИФА пошла навстречу украинцу, дав ему возможность вернуться в «Днепр». Но украинский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

    В текущем сезоне Зозуля провел в чемпионате Испании шесть матчей.

    Источник: AS

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    14.02.2017 15:39
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 февраля 2017, 00:46

      Что за бред, как он мог быть заявлен за Райо если не было подписано соглашение об аренде????

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 февраля 2017, 22:43

      Захожу на bombardir.ru и как всегда одни и те же коменты.
      Как интереснооооо....

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Ailend 22 марта 2017, 08:00

      Не мучай себя, не заходи.....

      0
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      Рейтинг: +12

      Vova1985 15 февраля 2017, 12:47

      Я часто захожу на бомбардир новости почитать, и заметил что новости о Зозуле воспринимаются особо бурно. Я даже спецыально зарегистрировался чтоб спросить (надеюсь кроме минусов получу и ответ):
      -почему именно ви називаете его нацистом?
      -почему человек которий думает по другому получает в свой адрес столько грязи?
      Неужели вы думаете что в войне на Донбасе есть правые и не правые? Неужели хоть комуто не понятно что такие войны ето способ зарабатывания денег опредиленными людьми с обоих сторон, иначе война давно бы закончлась? Люди учитесь думать, анализировать, сами делать выводы. Я сам "жертвовал" небольшие сумы для военных, но не потому что я поддержываю войну а потому что что мне жаль тех ребят которые там воюют. Всегда когда критикуете кого-то постарайтесь по "настоящему" встать на его место, почему он так поступает, что он думает в тот момент - тогда много чего можно понятьи осознать. всем хорохочо дня!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Vova1985 20 февраля 2017, 10:22

      Как можно жалеть людей которые днём и ночью стреляют по мирному населению уже третий год подряд?Да ещё и жертвовать на геноцид?Зозуля нацист и этого не скрывал на украине никогда.Фотографии с любимым бандерой тому док-во.Его речи в поддержку войны тоже.Подумай головой на что ты с зозулей жертвуешь? Зозуля если бы имел смелость со своей известностью мог бы выступить против войны и прекратить убийства,а вместо этого оправдывает геноцид.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 февраля 2017, 19:40

      Сейчас будет ждать повестку из военкомата. Сбежит наш "герой" в Европу.

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 14 февраля 2017, 18:27

      Ха! Получил в морду, фашистский прихвостень! Ату его, - в АТО !!!

      6
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 февраля 2017, 18:17

      Правильно! Нацистам в футболе нее место! Пусть идёт на майдан!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 14 февраля 2017, 17:47

      никуда не примут

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 февраля 2017, 17:40

      Отдохнёт годик. Зато будет помнить что, спорт вне политики.

      5
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 14 февраля 2017, 16:50

      Даже с человеческой точки зрения не жалко этого...индивидуума...

      5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 февраля 2017, 16:49

      Надо его в РФПЛ пустить. Сразу поймет, что к чему.

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