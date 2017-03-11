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    УПЛ. «Олимпик» за семь минут сделал камбэк в матче с «Ворсклой» и другие результаты

    В матче 21-го тура УПЛ «Олимпик» на своем поле одержал победу над «Ворсклой», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Отметим, что три мяча донецкий забил за семь минут.

    В других встречах «Сталь» в гостях добилась успеха над «Черноморцем», «Карпаты» оказались сильнее «Волыни», «Александрия» и «Днепр» голов не забили.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 21-й тур

    Олимпик – Ворскла – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хлебас, 21; 0:2 – Загорулько, 60; 1:2 – Моха, 65; 2:2 – Гришко, 69; 3:2 – Матяж, 72.

    Черноморец – Сталь – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Васин, 24.

    Карпаты – Волынь – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гладкий, 18; 2:0 – Худобяк, 53; 2:1 – Дудик, 88.

    Александрия – Днепр – 0:0

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 19:55
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