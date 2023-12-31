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    Украина. Премьер-лига - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кривбасс 17 10 4 3 31:17 +14 34
    2. Днепр-1 17 10 4 3 26:16 +10 34
    3. Полесье 17 9 5 3 24:12 +12 32
    4. Шахтер Дн 15 9 4 2 26:13 +13 31
    5. Динамо К 14 9 1 4 33:18 +15 28
    6. Рух 17 5 9 3 24:19 +5 24
    7. Ворскла 17 6 5 6 17:24 -7 23
    8. Черноморец Од 16 7 2 7 25:23 +2 23
    9. Колос 16 4 9 3 11:10 +1 21
    10. ЛНЗ 16 5 5 6 17:18 -1 20
    11. Александрия 16 4 4 8 12:20 -8 16
    12. Металлист 1925 17 4 3 10 15:27 -12 15
    13. Верес 16 3 5 8 15:24 -9 14
    14. Оболонь 16 3 5 8 10:22 -12 14
    15. Заря 14 2 5 7 14:19 -5 11
    16. Минай 15 0 6 9 6:24 -18 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо К 8 6 0 2 18:7 +11 18
    2. Днепр-1 9 5 2 2 14:8 +6 17
    3. Черноморец Од 8 5 2 1 13:7 +6 17
    4. Кривбасс 9 5 2 2 16:12 +4 17
    5. Шахтер Дн 8 5 1 2 12:6 +6 16
    6. Полесье 8 4 3 1 12:8 +4 15
    7. Колос 9 3 4 2 7:6 +1 13
    8. Рух 9 2 6 1 11:9 +2 12
    9. Верес 8 3 2 3 13:14 -1 11
    10. Металлист 1925 7 3 1 3 7:10 -3 10
    11. Александрия 7 3 1 3 5:10 -5 10
    12. Ворскла 9 2 3 4 9:15 -6 9
    13. ЛНЗ 8 2 2 4 9:11 -2 8
    14. Оболонь 7 1 3 3 5:9 -4 6
    15. Минай 8 0 4 4 3:11 -8 4
    16. Заря 6 0 2 4 2:7 -5 2
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кривбасс 8 5 2 1 15:5 +10 17
    2. Полесье 9 5 2 2 12:4 +8 17
    3. Днепр-1 8 5 2 1 12:8 +4 17
    4. Шахтер Дн 7 4 3 0 14:7 +7 15
    5. Ворскла 8 4 2 2 8:9 -1 14
    6. Рух 8 3 3 2 13:10 +3 12
    7. ЛНЗ 8 3 3 2 8:7 +1 12
    8. Динамо К 6 3 1 2 15:11 +4 10
    9. Заря 8 2 3 3 12:12 0 9
    10. Оболонь 9 2 2 5 5:13 -8 8
    11. Колос 7 1 5 1 4:4 0 8
    12. Черноморец Од 8 2 0 6 12:16 -4 6
    13. Александрия 9 1 3 5 7:10 -3 6
    14. Металлист 1925 10 1 2 7 8:17 -9 5
    15. Верес 8 0 3 5 2:10 -8 3
    16. Минай 7 0 2 5 3:13 -10 2
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