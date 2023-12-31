Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кривбасс
|17
|10
|4
|3
|31:17
|+14
|34
|2.
|Днепр-1
|17
|10
|4
|3
|26:16
|+10
|34
|3.
|Полесье
|17
|9
|5
|3
|24:12
|+12
|32
|4.
|Шахтер Дн
|15
|9
|4
|2
|26:13
|+13
|31
|5.
|Динамо К
|14
|9
|1
|4
|33:18
|+15
|28
|6.
|Рух
|17
|5
|9
|3
|24:19
|+5
|24
|7.
|Ворскла
|17
|6
|5
|6
|17:24
|-7
|23
|8.
|Черноморец Од
|16
|7
|2
|7
|25:23
|+2
|23
|9.
|Колос
|16
|4
|9
|3
|11:10
|+1
|21
|10.
|ЛНЗ
|16
|5
|5
|6
|17:18
|-1
|20
|11.
|Александрия
|16
|4
|4
|8
|12:20
|-8
|16
|12.
|Металлист 1925
|17
|4
|3
|10
|15:27
|-12
|15
|13.
|Верес
|16
|3
|5
|8
|15:24
|-9
|14
|14.
|Оболонь
|16
|3
|5
|8
|10:22
|-12
|14
|15.
|Заря
|14
|2
|5
|7
|14:19
|-5
|11
|16.
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6:24
|-18
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|8
|6
|0
|2
|18:7
|+11
|18
|2.
|Днепр-1
|9
|5
|2
|2
|14:8
|+6
|17
|3.
|Черноморец Од
|8
|5
|2
|1
|13:7
|+6
|17
|4.
|Кривбасс
|9
|5
|2
|2
|16:12
|+4
|17
|5.
|Шахтер Дн
|8
|5
|1
|2
|12:6
|+6
|16
|6.
|Полесье
|8
|4
|3
|1
|12:8
|+4
|15
|7.
|Колос
|9
|3
|4
|2
|7:6
|+1
|13
|8.
|Рух
|9
|2
|6
|1
|11:9
|+2
|12
|9.
|Верес
|8
|3
|2
|3
|13:14
|-1
|11
|10.
|Металлист 1925
|7
|3
|1
|3
|7:10
|-3
|10
|11.
|Александрия
|7
|3
|1
|3
|5:10
|-5
|10
|12.
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9:15
|-6
|9
|13.
|ЛНЗ
|8
|2
|2
|4
|9:11
|-2
|8
|14.
|Оболонь
|7
|1
|3
|3
|5:9
|-4
|6
|15.
|Минай
|8
|0
|4
|4
|3:11
|-8
|4
|16.
|Заря
|6
|0
|2
|4
|2:7
|-5
|2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|15:5
|+10
|17
|2.
|Полесье
|9
|5
|2
|2
|12:4
|+8
|17
|3.
|Днепр-1
|8
|5
|2
|1
|12:8
|+4
|17
|4.
|Шахтер Дн
|7
|4
|3
|0
|14:7
|+7
|15
|5.
|Ворскла
|8
|4
|2
|2
|8:9
|-1
|14
|6.
|Рух
|8
|3
|3
|2
|13:10
|+3
|12
|7.
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|8:7
|+1
|12
|8.
|Динамо К
|6
|3
|1
|2
|15:11
|+4
|10
|9.
|Заря
|8
|2
|3
|3
|12:12
|0
|9
|10.
|Оболонь
|9
|2
|2
|5
|5:13
|-8
|8
|11.
|Колос
|7
|1
|5
|1
|4:4
|0
|8
|12.
|Черноморец Од
|8
|2
|0
|6
|12:16
|-4
|6
|13.
|Александрия
|9
|1
|3
|5
|7:10
|-3
|6
|14.
|Металлист 1925
|10
|1
|2
|7
|8:17
|-9
|5
|15.
|Верес
|8
|0
|3
|5
|2:10
|-8
|3
|16.
|Минай
|7
|0
|2
|5
|3:13
|-10
|2