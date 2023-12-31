Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|16
|7
|0
|0.44
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|13
|7
|1
|0.54
|3
|Александр Филиппов
|Днепр-1
|14
|6
|0
|0.43
|4
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|15
|6
|0
|0.40
|5
|Максим Задерака
|Кривбасс
|16
|6
|0
|0.38
|6
|Виталий Буяльский
|Динамо
|13
|6
|3
|0.46
|7
|Илья Квасница
|Рух
|9
|5
|0
|0.56
|8
|Эдуардо Герреро
|Заря
|11
|5
|0
|0.45
|9
|Алексей Гуцуляк
|Днепр-1
|14
|5
|0
|0.36
|10
|Юрий Климчук
|Рух
|12
|5
|2
|0.42
|11
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|17
|5
|2
|0.29
|12
|Назар Волошин
|Динамо
|12
|4
|0
|0.33
|13
|Александр Зубков
|Шахтер
|15
|4
|0
|0.27
|14
|Богдан Леднев
|Днепр-1
|15
|4
|0
|0.27
|15
|Бени Макуана
|Полесье
|15
|4
|0
|0.27
|16
|Василь Рунич
|Рух
|15
|4
|0
|0.27
|17
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|15
|4
|1
|0.27
|18
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|5
|4
|2
|0.80
|19
|Данил Скорко
|Александрия
|9
|3
|0
|0.33
|20
|Алексей Кащук
|Шахтер
|9
|3
|0
|0.33
|21
|Орест Кузык
|Черноморец
|10
|3
|0
|0.30
|22
|Дмитрий Юсов
|Металлист 1925
|11
|3
|0
|0.27
|23
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|11
|3
|0
|0.27
|24
|Владислав Дмитренко
|Металлист 1925
|12
|3
|0
|0.25
|25
|Максим Прядун
|ЛНЗ
|12
|3
|0
|0.25
|26
|Игорь Краснопир
|Оболонь
|12
|3
|0
|0.25
|27
|Сергей Шестаков
|ЛНЗ
|13
|3
|0
|0.23
|28
|Даниил Бескоровайный
|Кривбасс
|14
|3
|0
|0.21
|29
|Даниил Сикан
|Шахтер
|15
|3
|0
|0.20
|30
|Владимир Бражко
|Динамо
|15
|3
|0
|0.20
|31
|Артем Шулянский
|Александрия
|16
|3
|0
|0.19
|32
|Артем Козак
|Полесье
|16
|3
|0
|0.19
|33
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|9
|3
|1
|0.33
|34
|Виталий Бойко
|ЛНЗ
|13
|3
|1
|0.23
|35
|Сергей Суханов
|Оболонь
|14
|3
|1
|0.21
|36
|Александр Пихаленок
|Днепр-1
|17
|3
|1
|0.18
|37
|Александр Скляр
|Ворскла
|14
|3
|2
|0.21
|38
|Лассина Траоре
|Шахтер
|3
|2
|0
|0.67
|39
|Андрей Цуриков
|Колос
|5
|2
|0
|0.40
|40
|Фелипе Родригес
|Ворскла
|8
|2
|0
|0.25
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|13
|5
|2
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|16
|5
|3
|Владимир Адамюк
|Днепр-1
|13
|4
|4
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|16
|4
|5
|Александр Пихаленок
|Днепр-1
|17
|4
|6
|Владислав Ванат
|Динамо
|13
|3
|7
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|15
|3
|8
|Павел Ореховский
|Колос
|7
|2
|9
|Антон Савин
|ЛНЗ
|8
|2
|10
|Артем Бондаренко
|Шахтер
|8
|2
|11
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|9
|2
|12
|Викентий Волошин
|Заря
|9
|2
|13
|Валерий Дубко
|Оболонь
|10
|2
|14
|Игорь Курило
|Металлист 1925
|11
|2
|15
|Вадим Милько
|Колос
|12
|2
|16
|Юрий Климчук
|Рух
|12
|2
|17
|Денис Кузик
|Кривбасс
|12
|2
|18
|Гиорги Гочолеишвили
|Шахтер
|12
|2
|19
|Ариэлсон
|Полесье
|12
|2
|20
|Петр Стасюк
|ЛНЗ
|12
|2
|21
|Роман Дебелко
|Кривбасс
|13
|2
|22
|Александр Филиппов
|Днепр-1
|14
|2
|23
|Вячеслав Танковский
|Полесье
|14
|2
|24
|Александр Зубков
|Шахтер
|15
|2
|25
|Даниил Сикан
|Шахтер
|15
|2
|26
|Бени Макуана
|Полесье
|15
|2
|27
|Богдан Кушниренко
|Полесье
|15
|2
|28
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|17
|2
|29
|Валентин Рубчинский
|Днепр-1
|17
|2
|30
|Ибраим Кане
|Ворскла
|17
|2
|31
|Владислав Супряга
|Динамо
|4
|1
|32
|Ростислав Лях
|Рух
|4
|1
|33
|Жуан Альвина
|Александрия
|4
|1
|34
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|5
|1
|35
|Остап Притула
|Рух
|5
|1
|36
|Роман Ковалюк
|Верес
|5
|1
|37
|Денис Свитюха
|Верес
|5
|1
|38
|Олег Данченко
|Заря
|7
|1
|39
|Николай Шапаренко
|Динамо
|7
|1
|40
|Жулио Сезар
|Верес
|7
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Виталий Буяльский
|Динамо
|13
|6
|5
|11
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|13
|7
|3
|10
|3
|Александр Филиппов
|Днепр-1
|14
|6
|2
|8
|4
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|16
|7
|1
|8
|5
|Юрий Климчук
|Рух
|12
|5
|2
|7
|6
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|15
|4
|3
|7
|7
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|15
|6
|1
|7
|8
|Максим Задерака
|Кривбасс
|16
|6
|1
|7
|9
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|17
|5
|2
|7
|10
|Александр Пихаленок
|Днепр-1
|17
|3
|4
|7
|11
|Илья Квасница
|Рух
|9
|5
|1
|6
|12
|Алексей Гуцуляк
|Днепр-1
|14
|5
|1
|6
|13
|Александр Зубков
|Шахтер
|15
|4
|2
|6
|14
|Бени Макуана
|Полесье
|15
|4
|2
|6
|15
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|5
|4
|1
|5
|16
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|9
|3
|2
|5
|17
|Эдуардо Герреро
|Заря
|11
|5
|0
|5
|18
|Назар Волошин
|Динамо
|12
|4
|1
|5
|19
|Владимир Адамюк
|Днепр-1
|13
|1
|4
|5
|20
|Даниил Сикан
|Шахтер
|15
|3
|2
|5
|21
|Иван Дибанго
|Кривбасс
|16
|1
|4
|5
|22
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|16
|0
|5
|5
|23
|Алексей Кащук
|Шахтер
|9
|3
|1
|4
|24
|Орест Кузык
|Черноморец
|10
|3
|1
|4
|25
|Вадим Милько
|Колос
|12
|2
|2
|4
|26
|Денис Кузик
|Кривбасс
|12
|2
|2
|4
|27
|Максим Прядун
|ЛНЗ
|12
|3
|1
|4
|28
|Игорь Краснопир
|Оболонь
|12
|3
|1
|4
|29
|Сергей Шестаков
|ЛНЗ
|13
|3
|1
|4
|30
|Александр Скляр
|Ворскла
|14
|3
|1
|4
|31
|Богдан Леднев
|Днепр-1
|15
|4
|0
|4
|32
|Богдан Кушниренко
|Полесье
|15
|2
|2
|4
|33
|Владимир Бражко
|Динамо
|15
|3
|1
|4
|34
|Василь Рунич
|Рух
|15
|4
|0
|4
|35
|Артем Шулянский
|Александрия
|16
|3
|1
|4
|36
|Павел Ореховский
|Колос
|7
|1
|2
|3
|37
|Василий Грицук
|Полесье
|9
|2
|1
|3
|38
|Данил Скорко
|Александрия
|9
|3
|0
|3
|39
|Викентий Волошин
|Заря
|9
|1
|2
|3
|40
|Станислав Шарай
|Верес
|10
|2
|1
|3
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Александр Скляр
|Ворскла
|14
|8
|2
|Тарас Мороз
|Оболонь
|12
|7
|3
|Андрей Богданов
|Колос
|9
|6
|4
|Никита Бурда
|Колос
|12
|6
|5
|Вячеслав Танковский
|Полесье
|14
|6
|6
|Артем Челядин
|Ворскла
|15
|6
|7
|Эдуард Сарапий
|Днепр-1
|15
|6
|8
|Максим Жичиков
|Металлист 1925
|12
|5
|9
|Денис Балан
|Верес
|12
|5
|10
|Назарий Муравский
|ЛНЗ
|12
|5
|11
|Андрей Кухарук
|Верес
|12
|5
|12
|Назар Волошин
|Динамо
|12
|5
|13
|Владислав Приймак
|Оболонь
|12
|5
|14
|Евгений Шевченко
|Верес
|13
|5
|15
|Артем Смоляков
|Полесье
|14
|5
|16
|Марко Сапуга
|Рух
|15
|5
|17
|Роман Дидык
|Рух
|15
|5
|18
|Джихад Бизимана
|Кривбасс
|15
|5
|19
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|16
|5
|20
|Василь Гакман
|Верес
|8
|4
|21
|Георгий Судаков
|Шахтер
|9
|4
|22
|Данил Скорко
|Александрия
|9
|4
|23
|Семен Вовченко
|Верес
|9
|4
|24
|Валерий Дубко
|Оболонь
|10
|4
|25
|Тарас Степаненко
|Шахтер
|11
|4
|26
|Сергей Логинов
|Александрия
|11
|4
|27
|Егор Прокопенко
|Оболонь
|11
|4
|28
|Андрей Ткачук
|Металлист 1925
|12
|4
|29
|Эдсон Фернандо
|Рух
|12
|4
|30
|Яго Сикейра
|Верес
|12
|4
|31
|Игорь Снурницын
|Заря
|13
|4
|32
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|13
|4
|33
|Вадим Витенчук
|Минай
|13
|4
|34
|Джордан
|Заря
|13
|4
|35
|Денис Норенков
|ЛНЗ
|13
|4
|36
|Владислав Дубинчак
|Динамо
|14
|4
|37
|Михаил Шестаков
|Верес
|14
|4
|38
|Ростислав Тарануха
|Оболонь
|14
|4
|39
|Кирилл Сигеев
|Александрия
|14
|4
|40
|Василь Рунич
|Рух
|15
|4
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Артем Вовкун
|Оболонь
|6
|2
|2
|Артем Бондаренко
|Шахтер
|8
|2
|3
|Игорь Курило
|Металлист 1925
|11
|2
|4
|Тарас Мороз
|Оболонь
|12
|2
|5
|Дмитрий Чигринский
|Шахтер
|3
|1
|6
|Владислав Шаповал
|Полесье
|3
|1
|7
|Кирилл Попов
|Колос
|4
|1
|8
|Даниил Хрипчук
|Ворскла
|4
|1
|9
|Владислав Семотюк
|Кривбасс
|4
|1
|10
|Андрей Гитченко
|Полесье
|5
|1
|11
|Евгений Морозко
|Полесье
|5
|1
|12
|Ярослав Ракицкий
|Шахтер
|6
|1
|13
|Максим Лопыренок
|ЛНЗ
|6
|1
|14
|Денис Попов
|Динамо
|7
|1
|15
|Николай Золотов
|Колос
|8
|1
|16
|Александр Мельник
|Минай
|8
|1
|17
|Лука Гучек
|Черноморец
|8
|1
|18
|Константин Бычек
|Металлист 1925
|9
|1
|19
|Дмитрий Хомченовский
|Кривбасс
|10
|1
|20
|Орест Кузык
|Черноморец
|10
|1
|21
|Данил Карась
|Оболонь
|10
|1
|22
|Александр Сирота
|Динамо
|11
|1
|23
|Юрий Вакулко
|Кривбасс
|11
|1
|24
|Максим Жичиков
|Металлист 1925
|12
|1
|25
|Денис Балан
|Верес
|12
|1
|26
|Максим Марусич
|Верес
|12
|1
|27
|Александр Караваев
|Динамо
|12
|1
|28
|Олег Мозиль
|Металлист 1925
|12
|1
|29
|Артур Авагимян
|Александрия, Черноморец
|12
|1
|30
|Гиорги Гочолеишвили
|Шахтер
|12
|1
|31
|Владислав Ванат
|Динамо
|13
|1
|32
|Джордан
|Заря
|13
|1
|33
|Самсон Айеде
|Черноморец
|13
|1
|34
|Виталий Груша
|Оболонь
|13
|1
|35
|Александр Бандура
|Минай
|14
|1
|36
|Александр Скляр
|Ворскла
|14
|1
|37
|Вячеслав Танковский
|Полесье
|14
|1
|38
|Даниил Бескоровайный
|Кривбасс
|14
|1
|39
|Владислав Шарай
|Верес
|14
|1
|40
|Богдан Кушниренко
|Полесье
|15
|1