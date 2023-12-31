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    Украина. Премьер-лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Олег Кожушко Кривбасс 16 7 0 0.44
    2 Владислав Ванат Динамо 13 7 1 0.54
    3 Александр Филиппов Днепр-1 14 6 0 0.43
    4 Андрей Штогрин Черноморец 15 6 0 0.40
    5 Максим Задерака Кривбасс 16 6 0 0.38
    6 Виталий Буяльский Динамо 13 6 3 0.46
    7 Илья Квасница Рух 9 5 0 0.56
    8 Эдуардо Герреро Заря 11 5 0 0.45
    9 Алексей Гуцуляк Днепр-1 14 5 0 0.36
    10 Юрий Климчук Рух 12 5 2 0.42
    11 Руслан Степанюк Ворскла 17 5 2 0.29
    12 Назар Волошин Динамо 12 4 0 0.33
    13 Александр Зубков Шахтер 15 4 0 0.27
    14 Богдан Леднев Днепр-1 15 4 0 0.27
    15 Бени Макуана Полесье 15 4 0 0.27
    16 Василь Рунич Рух 15 4 0 0.27
    17 Дмитрий Крыськив Шахтер 15 4 1 0.27
    18 Андрей Ярмоленко Динамо 5 4 2 0.80
    19 Данил Скорко Александрия 9 3 0 0.33
    20 Алексей Кащук Шахтер 9 3 0 0.33
    21 Орест Кузык Черноморец 10 3 0 0.30
    22 Дмитрий Юсов Металлист 1925 11 3 0 0.27
    23 Николай Матвиенко Шахтер 11 3 0 0.27
    24 Владислав Дмитренко Металлист 1925 12 3 0 0.25
    25 Максим Прядун ЛНЗ 12 3 0 0.25
    26 Игорь Краснопир Оболонь 12 3 0 0.25
    27 Сергей Шестаков ЛНЗ 13 3 0 0.23
    28 Даниил Бескоровайный Кривбасс 14 3 0 0.21
    29 Даниил Сикан Шахтер 15 3 0 0.20
    30 Владимир Бражко Динамо 15 3 0 0.20
    31 Артем Шулянский Александрия 16 3 0 0.19
    32 Артем Козак Полесье 16 3 0 0.19
    33 Андрей Борячук Металлист 1925 9 3 1 0.33
    34 Виталий Бойко ЛНЗ 13 3 1 0.23
    35 Сергей Суханов Оболонь 14 3 1 0.21
    36 Александр Пихаленок Днепр-1 17 3 1 0.18
    37 Александр Скляр Ворскла 14 3 2 0.21
    38 Лассина Траоре Шахтер 3 2 0 0.67
    39 Андрей Цуриков Колос 5 2 0 0.40
    40 Фелипе Родригес Ворскла 8 2 0 0.25
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Виталий Буяльский Динамо 13 5
    2 Тимур Стецков Кривбасс 16 5
    3 Владимир Адамюк Днепр-1 13 4
    4 Иван Дибанго Кривбасс 16 4
    5 Александр Пихаленок Днепр-1 17 4
    6 Владислав Ванат Динамо 13 3
    7 Дмитрий Крыськив Шахтер 15 3
    8 Павел Ореховский Колос 7 2
    9 Антон Савин ЛНЗ 8 2
    10 Артем Бондаренко Шахтер 8 2
    11 Андрей Борячук Металлист 1925 9 2
    12 Викентий Волошин Заря 9 2
    13 Валерий Дубко Оболонь 10 2
    14 Игорь Курило Металлист 1925 11 2
    15 Вадим Милько Колос 12 2
    16 Юрий Климчук Рух 12 2
    17 Денис Кузик Кривбасс 12 2
    18 Гиорги Гочолеишвили Шахтер 12 2
    19 Ариэлсон Полесье 12 2
    20 Петр Стасюк ЛНЗ 12 2
    21 Роман Дебелко Кривбасс 13 2
    22 Александр Филиппов Днепр-1 14 2
    23 Вячеслав Танковский Полесье 14 2
    24 Александр Зубков Шахтер 15 2
    25 Даниил Сикан Шахтер 15 2
    26 Бени Макуана Полесье 15 2
    27 Богдан Кушниренко Полесье 15 2
    28 Руслан Степанюк Ворскла 17 2
    29 Валентин Рубчинский Днепр-1 17 2
    30 Ибраим Кане Ворскла 17 2
    31 Владислав Супряга Динамо 4 1
    32 Ростислав Лях Рух 4 1
    33 Жуан Альвина Александрия 4 1
    34 Андрей Ярмоленко Динамо 5 1
    35 Остап Притула Рух 5 1
    36 Роман Ковалюк Верес 5 1
    37 Денис Свитюха Верес 5 1
    38 Олег Данченко Заря 7 1
    39 Николай Шапаренко Динамо 7 1
    40 Жулио Сезар Верес 7 1
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Виталий Буяльский Динамо 13 6 5 11
    2 Владислав Ванат Динамо 13 7 3 10
    3 Александр Филиппов Днепр-1 14 6 2 8
    4 Олег Кожушко Кривбасс 16 7 1 8
    5 Юрий Климчук Рух 12 5 2 7
    6 Дмитрий Крыськив Шахтер 15 4 3 7
    7 Андрей Штогрин Черноморец 15 6 1 7
    8 Максим Задерака Кривбасс 16 6 1 7
    9 Руслан Степанюк Ворскла 17 5 2 7
    10 Александр Пихаленок Днепр-1 17 3 4 7
    11 Илья Квасница Рух 9 5 1 6
    12 Алексей Гуцуляк Днепр-1 14 5 1 6
    13 Александр Зубков Шахтер 15 4 2 6
    14 Бени Макуана Полесье 15 4 2 6
    15 Андрей Ярмоленко Динамо 5 4 1 5
    16 Андрей Борячук Металлист 1925 9 3 2 5
    17 Эдуардо Герреро Заря 11 5 0 5
    18 Назар Волошин Динамо 12 4 1 5
    19 Владимир Адамюк Днепр-1 13 1 4 5
    20 Даниил Сикан Шахтер 15 3 2 5
    21 Иван Дибанго Кривбасс 16 1 4 5
    22 Тимур Стецков Кривбасс 16 0 5 5
    23 Алексей Кащук Шахтер 9 3 1 4
    24 Орест Кузык Черноморец 10 3 1 4
    25 Вадим Милько Колос 12 2 2 4
    26 Денис Кузик Кривбасс 12 2 2 4
    27 Максим Прядун ЛНЗ 12 3 1 4
    28 Игорь Краснопир Оболонь 12 3 1 4
    29 Сергей Шестаков ЛНЗ 13 3 1 4
    30 Александр Скляр Ворскла 14 3 1 4
    31 Богдан Леднев Днепр-1 15 4 0 4
    32 Богдан Кушниренко Полесье 15 2 2 4
    33 Владимир Бражко Динамо 15 3 1 4
    34 Василь Рунич Рух 15 4 0 4
    35 Артем Шулянский Александрия 16 3 1 4
    36 Павел Ореховский Колос 7 1 2 3
    37 Василий Грицук Полесье 9 2 1 3
    38 Данил Скорко Александрия 9 3 0 3
    39 Викентий Волошин Заря 9 1 2 3
    40 Станислав Шарай Верес 10 2 1 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Александр Скляр Ворскла 14 8
    2 Тарас Мороз Оболонь 12 7
    3 Андрей Богданов Колос 9 6
    4 Никита Бурда Колос 12 6
    5 Вячеслав Танковский Полесье 14 6
    6 Артем Челядин Ворскла 15 6
    7 Эдуард Сарапий Днепр-1 15 6
    8 Максим Жичиков Металлист 1925 12 5
    9 Денис Балан Верес 12 5
    10 Назарий Муравский ЛНЗ 12 5
    11 Андрей Кухарук Верес 12 5
    12 Назар Волошин Динамо 12 5
    13 Владислав Приймак Оболонь 12 5
    14 Евгений Шевченко Верес 13 5
    15 Артем Смоляков Полесье 14 5
    16 Марко Сапуга Рух 15 5
    17 Роман Дидык Рух 15 5
    18 Джихад Бизимана Кривбасс 15 5
    19 Олег Кожушко Кривбасс 16 5
    20 Василь Гакман Верес 8 4
    21 Георгий Судаков Шахтер 9 4
    22 Данил Скорко Александрия 9 4
    23 Семен Вовченко Верес 9 4
    24 Валерий Дубко Оболонь 10 4
    25 Тарас Степаненко Шахтер 11 4
    26 Сергей Логинов Александрия 11 4
    27 Егор Прокопенко Оболонь 11 4
    28 Андрей Ткачук Металлист 1925 12 4
    29 Эдсон Фернандо Рух 12 4
    30 Яго Сикейра Верес 12 4
    31 Игорь Снурницын Заря 13 4
    32 Геннадий Пасич ЛНЗ 13 4
    33 Вадим Витенчук Минай 13 4
    34 Джордан Заря 13 4
    35 Денис Норенков ЛНЗ 13 4
    36 Владислав Дубинчак Динамо 14 4
    37 Михаил Шестаков Верес 14 4
    38 Ростислав Тарануха Оболонь 14 4
    39 Кирилл Сигеев Александрия 14 4
    40 Василь Рунич Рух 15 4
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Артем Вовкун Оболонь 6 2
    2 Артем Бондаренко Шахтер 8 2
    3 Игорь Курило Металлист 1925 11 2
    4 Тарас Мороз Оболонь 12 2
    5 Дмитрий Чигринский Шахтер 3 1
    6 Владислав Шаповал Полесье 3 1
    7 Кирилл Попов Колос 4 1
    8 Даниил Хрипчук Ворскла 4 1
    9 Владислав Семотюк Кривбасс 4 1
    10 Андрей Гитченко Полесье 5 1
    11 Евгений Морозко Полесье 5 1
    12 Ярослав Ракицкий Шахтер 6 1
    13 Максим Лопыренок ЛНЗ 6 1
    14 Денис Попов Динамо 7 1
    15 Николай Золотов Колос 8 1
    16 Александр Мельник Минай 8 1
    17 Лука Гучек Черноморец 8 1
    18 Константин Бычек Металлист 1925 9 1
    19 Дмитрий Хомченовский Кривбасс 10 1
    20 Орест Кузык Черноморец 10 1
    21 Данил Карась Оболонь 10 1
    22 Александр Сирота Динамо 11 1
    23 Юрий Вакулко Кривбасс 11 1
    24 Максим Жичиков Металлист 1925 12 1
    25 Денис Балан Верес 12 1
    26 Максим Марусич Верес 12 1
    27 Александр Караваев Динамо 12 1
    28 Олег Мозиль Металлист 1925 12 1
    29 Артур Авагимян Александрия, Черноморец 12 1
    30 Гиорги Гочолеишвили Шахтер 12 1
    31 Владислав Ванат Динамо 13 1
    32 Джордан Заря 13 1
    33 Самсон Айеде Черноморец 13 1
    34 Виталий Груша Оболонь 13 1
    35 Александр Бандура Минай 14 1
    36 Александр Скляр Ворскла 14 1
    37 Вячеслав Танковский Полесье 14 1
    38 Даниил Бескоровайный Кривбасс 14 1
    39 Владислав Шарай Верес 14 1
    40 Богдан Кушниренко Полесье 15 1
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