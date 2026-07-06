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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Украины

Верес
Ровно
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кльоц Д.
Черноморец
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦЗ Гончаренко Р.
Колос
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Кльоц Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Гончаренко Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Динамо К
Киев
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Кедзиора Т.
ПАОК
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ольховый И.
Нива
100 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Дячук М.
Баник
Аренда
10.07.26 / 30.06.27
ВР Игнатенко Д.
Левый берег
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Цитаишвили Г.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Игнатенко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Брагару М.
Полесье
1,80 млн €
01.07.26 / -
ЦП Яцик А.
Металлист 1925
2,50 млн €
01.07.26 / -
ПЗ Караваев А.
Шахтер
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Моргун В.
Колос
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Витиньо
Интернасьонал
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
Заря
Луганск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Нестеренко И.
Ворскла
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
ВР Рыбак В.
Металлист
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Кравец В.
Металлист 1925
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Вантух Р.
Карпаты
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Вантух Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ЦФ Мичин П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Турбаевский Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Карпаты
Львов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Русин Н.
Сандерленд
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ВР Жилкин А.
Ингулец
30 тыс €
01.07.26 / -
ЛЗ Вантух Р.
Заря
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Клищук А.
Александрия
Свободный агент
07.07.26 / -
АП Бруниньо
Маккаби Х
1,70 млн €
02.07.26 / -
АП Бруниньо
Маккаби Х
1,70 млн €
01.07.26 / 30.06.29
ЦЗ Адамюк В.
Александрия
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Адамюк В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ВР Кемкин А.
Кривбасс
175 тыс €
01.07.26 / -
ЦФ Бабукарра Ф.
Виктория
3 млн €
01.07.26 / -
ВР Клищук А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Колос
Ковалевка
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гончаренко Р.
Верес
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Ндукве Д.
Ворскла
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Моргун В.
Динамо К
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бондаренко В.
Левый берег
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Бондаренко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Алефиренко Д.
Черноморец
?
01.07.26 / -
ОП Степаненко Т.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Кривбасс
Кривой Рог
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кемкин А.
Карпаты
175 тыс €
01.07.26 / -
ПВ Лин Б.
Маккаби
250 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Парако К.
Металлист 1925
1 млн €
01.07.26 / -
ВР Маханьков В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Дибанго И.
ЛАСК
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Задерака М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛФ Мендоза Г.
Шахтер
3 млн €
01.07.26 / -
Кудровка
Кудровка
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛАЗ Огарков Н.
Шахтер
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Смирный Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Сторчоус А.
Александрия
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Козак А.
Александрия
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛНЗ
Черкасы
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Китела А.
Рух
250 тыс €
01.07.26 / -
ПЗ Роман В.
Рух
250 тыс €
01.07.26 / -
АП Таллес
Рух
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кара Т.
Александрия
400 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Салиху Х.
Дрита
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦЗ Салиху Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ЦП Танковский В.
Без клуба
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Левый берег
Киев
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Игнатенко Д.
Динамо К
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦЗ Бондаренко В.
Колос
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Металлист 1925
Харьков
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Парако К.
Кривбасс
1 млн €
01.07.26 / -
ЦП Яцик А.
Динамо К
2,50 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Капинус Д.
Оболонь
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Кравец В.
Заря
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Снурницын И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Пасич Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Мозиль О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Чурко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Калитвинцев В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Кравец В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Оболонь
Киев
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ермаков В.
Черноморец
Свободный агент
08.07.26 / -
ПЗ Капинус Д.
Металлист 1925
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Мишнев Д.
Александрия
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бычек К.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦП Третьяков М.
Александрия
Свободный агент
01.07.26 / 31.05.28
ОП Приймак В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Полесье
Житомир
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Бущан Г.
Аль-Шабаб
Свободный агент
08.07.26 / -
АП Андраде Л.
Карабах
3 млн €
01.07.26 / -
ПВ Брагару М.
Динамо К
1,80 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Мустафаев Э.
Сумгаит
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
АП Леднев Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гуцуляк А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛАЗ Корнийчук С.
Черноморец
150 тыс €
01.07.26 / -
ЦП Йосефи Т.
Бейтар
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Тэйлор Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Черноморец
Одесса
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кльоц Д.
Верес
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦФ Алефиренко Д.
Колос
?
01.07.26 / -
ЛАЗ Корнийчук С.
Полесье
150 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ермаков В.
Оболонь
Свободный агент
08.07.26 / -
ВР Ющишин В.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦФ Лунев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Ермаков В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Хобленко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кулач В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Габелок А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Скляр А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Романюк Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Каплиенко А.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Шахтер
Донецк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Караваев А.
Динамо К
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛФ Мендоза Г.
Кривбасс
3 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Судаков Г.
Бенфика
20,25 млн €
01.07.26 / 30.06.26
ЛАЗ Огарков Н.
Кудровка
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лацабидзе Л.
Торпедо
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Конопля Е.
Боруссия М
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Петряк И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Эпицентр
Каменец-Подольский
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Козак А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Борячук А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Танчик В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы35,28 млн €
Расходы12,91 млн €
Общий баланс22,37 млн €
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