Верес
Ровно
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Динамо К
Киев
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Кедзиора Т.
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ольховый И.
100 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Брагару М.
1,80 млн €
01.07.26 / -
ЦП Яцик А.
2,50 млн €
01.07.26 / -
ПЗ Караваев А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Витиньо
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
Заря
Луганск
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ЦФ Мичин П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Карпаты
Львов
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Клищук А.
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦЗ Адамюк В.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Адамюк В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Бабукарра Ф.
3 млн €
01.07.26 / -
ВР Клищук А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Колос
Ковалевка
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
?
01.07.26 / -
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Кривбасс
Кривой Рог
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Парако К.
1 млн €
01.07.26 / -
ВР Маханьков В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Дибанго И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Задерака М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛФ Мендоза Г.
3 млн €
01.07.26 / -
Кудровка
Кудровка
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛАЗ Огарков Н.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Смирный Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Сторчоус А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Козак А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛНЗ
Черкасы
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Салиху Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
Без клуба
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Левый берег
Киев
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Металлист 1925
Харьков
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Капинус Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Снурницын И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Пасич Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Мозиль О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Чурко В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Оболонь
Киев
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
08.07.26 / -
ПЗ Капинус Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Мишнев Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бычек К.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦП Третьяков М.
Свободный агент
01.07.26 / 31.05.28
ОП Приймак В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
Полесье
Житомир
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Андраде Л.
3 млн €
01.07.26 / -
ПВ Брагару М.
1,80 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Мустафаев Э.
Свободный агент
02.07.26 / 30.06.28
АП Леднев Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гуцуляк А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛАЗ Корнийчук С.
150 тыс €
01.07.26 / -
ПЗ Тэйлор Л.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Черноморец
Одесса
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
01.07.26 / -
ЛАЗ Корнийчук С.
150 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
08.07.26 / -
ВР Ющишин В.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦФ Лунев М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦФ Хобленко А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Кулач В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Габелок А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Скляр А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Романюк Ю.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Каплиенко А.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Шахтер
Донецк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Караваев А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛФ Мендоза Г.
3 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Судаков Г.
20,25 млн €
01.07.26 / 30.06.26
ЛАЗ Огарков Н.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лацабидзе Л.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Конопля Е.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Петряк И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Эпицентр
Каменец-Подольский
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Козак А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Борячук А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Танчик В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -