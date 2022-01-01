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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Футбольные стадионы
УПЛ 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Арена-Львов
Львов
34 915
2
НСК «Олимпийский»
Киев
70 050
3
Левый берег
Киев
4 700
4
Украина
Львов
28 051
5
Черноморец
Одесса
34 164
6
Авангард
Ровно
7 122
7
Горняк
Кривой Рог
2 500
8
Центральный
Житомир
5 928
9
Колос
Ковалевка
5 050
10
Черкасы-Арена
Черкассы
10 340
11
Оболонь
Киев
5 000
12
ОСК Металлист
Харьков
38 685
13
им. Г. Тонкочеева
Каменец-Подольский
2 587
14
Юбилейный
Буча
1 028
15
Динамо им. Лобановского
Киев
16 873
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