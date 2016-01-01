Украина. УПЛ

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    Бомбардиры Украина. Премьер-лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Владислав Ванат Динамо 22 12 1 0.55
    2 Виталий Буяльский Динамо 16 9 3 0.56
    3 Александр Филиппов Днепр-1 19 8 0 0.42
    4 Олег Кожушко Кривбасс 20 8 0 0.40
    5 Даниил Сикан Шахтер 24 8 0 0.33
    6 Илья Квасница Рух 16 7 0 0.44
    7 Эдуардо Герреро Заря 17 7 0 0.41
    8 Андрей Штогрин Черноморец 23 7 0 0.30
    9 Назар Волошин Динамо 20 6 0 0.30
    10 Максим Задерака Кривбасс 22 6 0 0.27
    11 Владимир Бражко Динамо 22 6 0 0.27
    12 Дмитрий Крыськив Шахтер 23 6 1 0.26
    13 Андрей Ярмоленко Динамо 10 6 2 0.60
    14 Руслан Степанюк Ворскла 23 6 2 0.26
    15 Игорь Краснопир Оболонь 20 5 0 0.25
    16 Александр Зубков Шахтер 21 5 0 0.24
    17 Алексей Гуцуляк Днепр-1 22 5 0 0.23
    18 Артем Шулянский Александрия 23 5 0 0.22
    19 Денис Устименко Минай, Кривбасс 14 5 1 0.36
    20 Юрий Климчук Рух 15 5 2 0.33
    21 Александр Пихаленок Днепр-1 23 5 2 0.22
    22 Лассина Траоре Шахтер 12 4 0 0.33
    23 Бени Макуана Полесье 16 4 0 0.25
    24 Артем Бондаренко Шахтер 17 4 0 0.24
    25 Орест Кузык Черноморец 18 4 0 0.22
    26 Дмитрий Юсов Металлист 1925 19 4 0 0.21
    27 Богдан Леднев Днепр-1 19 4 0 0.21
    28 Артур Авагимян Черноморец, Александрия 19 4 0 0.21
    29 Денис Кузик Кривбасс 20 4 0 0.20
    30 Василь Рунич Рух 23 4 0 0.17
    31 Данил Скорко Александрия 13 4 1 0.31
    32 Андрей Борячук Металлист 1925 16 4 1 0.25
    33 Артем Козак Полесье 24 4 1 0.17
    34 Денис Антюх Заря 22 4 2 0.18
    35 Алексей Кащук Шахтер 9 3 0 0.33
    36 Андрей Цуриков Колос 12 3 0 0.25
    37 Богдан Бойчук Черноморец 15 3 0 0.20
    38 Владислав Дмитренко Металлист 1925 15 3 0 0.20
    39 Максим Прядун ЛНЗ 15 3 0 0.20
    40 Филипп Будковский Полесье 16 3 0 0.19
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