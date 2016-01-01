Украина. УПЛ

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|22
|12
|1
|0.55
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|16
|9
|3
|0.56
|3
|Александр Филиппов
|Днепр-1
|19
|8
|0
|0.42
|4
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|20
|8
|0
|0.40
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|24
|8
|0
|0.33
|6
|Илья Квасница
|Рух
|16
|7
|0
|0.44
|7
|Эдуардо Герреро
|Заря
|17
|7
|0
|0.41
|8
|Андрей Штогрин
|Черноморец
|23
|7
|0
|0.30
|9
|Назар Волошин
|Динамо
|20
|6
|0
|0.30
|10
|Максим Задерака
|Кривбасс
|22
|6
|0
|0.27
|11
|Владимир Бражко
|Динамо
|22
|6
|0
|0.27
|12
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|23
|6
|1
|0.26
|13
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|10
|6
|2
|0.60
|14
|Руслан Степанюк
|Ворскла
|23
|6
|2
|0.26
|15
|Игорь Краснопир
|Оболонь
|20
|5
|0
|0.25
|16
|Александр Зубков
|Шахтер
|21
|5
|0
|0.24
|17
|Алексей Гуцуляк
|Днепр-1
|22
|5
|0
|0.23
|18
|Артем Шулянский
|Александрия
|23
|5
|0
|0.22
|19
|Денис Устименко
|Минай, Кривбасс
|14
|5
|1
|0.36
|20
|Юрий Климчук
|Рух
|15
|5
|2
|0.33
|21
|Александр Пихаленок
|Днепр-1
|23
|5
|2
|0.22
|22
|Лассина Траоре
|Шахтер
|12
|4
|0
|0.33
|23
|Бени Макуана
|Полесье
|16
|4
|0
|0.25
|24
|Артем Бондаренко
|Шахтер
|17
|4
|0
|0.24
|25
|Орест Кузык
|Черноморец
|18
|4
|0
|0.22
|26
|Дмитрий Юсов
|Металлист 1925
|19
|4
|0
|0.21
|27
|Богдан Леднев
|Днепр-1
|19
|4
|0
|0.21
|28
|Артур Авагимян
|Черноморец, Александрия
|19
|4
|0
|0.21
|29
|Денис Кузик
|Кривбасс
|20
|4
|0
|0.20
|30
|Василь Рунич
|Рух
|23
|4
|0
|0.17
|31
|Данил Скорко
|Александрия
|13
|4
|1
|0.31
|32
|Андрей Борячук
|Металлист 1925
|16
|4
|1
|0.25
|33
|Артем Козак
|Полесье
|24
|4
|1
|0.17
|34
|Денис Антюх
|Заря
|22
|4
|2
|0.18
|35
|Алексей Кащук
|Шахтер
|9
|3
|0
|0.33
|36
|Андрей Цуриков
|Колос
|12
|3
|0
|0.25
|37
|Богдан Бойчук
|Черноморец
|15
|3
|0
|0.20
|38
|Владислав Дмитренко
|Металлист 1925
|15
|3
|0
|0.20
|39
|Максим Прядун
|ЛНЗ
|15
|3
|0
|0.20
|40
|Филипп Будковский
|Полесье
|16
|3
|0
|0.19