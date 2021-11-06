- 6 ноября 2021
- 22:15 УПЛ. «Динамо» К уступило «Ворскле», прервав 30-матчевую серию без поражений
- 15 февраля 2021
- 18:59 Ганец Якубу хочет выступать за Украину. Он может стать первым темнокожим игроком в истории сборной 4
- 9 июля 2020
- 07:39 Киевское «Динамо» – обладатель Кубка Украины 1
- 7 июля 2020
- 12:23 Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров 2
- 1 марта 2020
- 23:49 «Шахтер» прервал 48-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ, уступив «Ворскле»
- 24 июня 2019
- 17:24 Фото «20% моей страны оккупированы Россией». Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали акцию грузинских клубов 135
- 2 мая 2019
- 22:59 «Валенсия» прервала 460-минутную серию «Арсенала» без пропущенных голов в домашних играх Лиги Европы 1
- 10 февраля 2019
- 14:37 Украинец Кулач близок к трансферу в «Енисей» 4
- 12:41 Украинец Кулач может перейти из «Шахтера» в клуб РПЛ 11
- 14 декабря 2018
- 01:00 Лига Европы. «Арсенал» и «Спортинг» вышли в плей-офф из группы E
- 30 ноября 2018
- 10:41 Смит повторил достижение Уолкотта 10-летней давности, забив два гола в сезоне еврокубка
- 29 ноября 2018
- 22:53 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Ворсклу» и вышел в плей-офф с первого места 1
- 06:43 Мхитарян: «Арсеналу» все равно, где играть с «Ворсклой» 3
- 27 ноября 2018
- 20:15 «Ворскла» и «Арсенал» сыграют в Украине, несмотря на угрозу военного положения 5
- 25 октября 2018
- 22:06 Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Спортинг», «Ворскла» заработала три очка в Азербайджане
- 4 октября 2018
- 22:00 Лига Европы. «Спортинг» одержал волевую победу над «Ворсклой», «Арсенал» разгромил «Карабах» 2
- 21 сентября 2018
- 11:16 Обамеянг: «Цель «Арсенала» – финал Лиги Европы» 2
- 08:54 Мхитарян: «Арсенал» играет в Лиге Европы не просто ради участия, а для победы» 4