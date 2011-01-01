Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
10
0
61
19
42
70
30
20
7
3
46
22
24
67
30
18
8
4
69
26
43
62
30
12
12
6
38
28
10
48
30
13
8
9
35
25
10
47
30
13
7
10
41
36
5
46
30
12
4
14
34
40
-6
40
30
9
11
10
30
27
3
38
30
9
9
12
33
44
-11
36
30
8
12
10
27
25
2
36
30
8
8
14
19
43
-24
32
30
7
10
13
25
37
-12
31
30
6
9
15
24
38
-14
27
30
7
5
18
18
39
-21
26
30
5
9
16
21
47
-26
24
30
6
5
19
20
45
-25
23
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
30
9
21
39
15
11
4
0
31
10
21
37
15
10
3
2
41
15
26
33
15
9
3
3
26
12
14
30
15
7
3
5
22
14
8
24
15
5
8
2
19
12
7
23
15
7
1
7
17
18
-1
22
15
5
6
4
22
20
2
21
15
5
4
6
15
16
-1
19
15
4
6
5
16
12
4
18
15
4
6
5
10
19
-9
18
15
4
3
8
11
19
-8
15
15
4
3
8
9
18
-9
15
15
4
3
8
9
18
-9
15
15
2
8
5
8
11
-3
14
15
3
3
9
11
21
-10
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
6
0
30
9
21
33
15
8
5
2
28
11
17
29
15
8
4
3
16
13
3
28
15
7
4
4
19
16
3
25
15
6
5
4
13
11
2
23
15
6
4
5
19
14
5
22
15
5
5
5
14
15
-1
20
15
5
3
7
17
22
-5
18
15
4
4
7
15
24
-9
16
15
4
3
8
11
24
-13
15
15
3
6
6
13
17
-4
15
15
4
2
9
9
24
-15
14
15
2
6
7
10
21
-11
12
15
3
2
10
7
20
-13
11
15
1
6
8
12
29
-17
9
15
2
2
11
11
27
-16
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире