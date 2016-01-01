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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Ворскла
Результаты
Ворскла - результаты матчей
Полтава
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Ворскла
Сайт:
http://www.vorskla.com.ua
Тренер:
Сергей Долганский
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Чемпионат Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2007/2008
23.05 | 15:30
Ингулец
1 : 1
Ворскла
18.05 | 15:30
ЛНЗ
0 : 0
Ворскла
10.05 | 13:00
Ворскла
1 : 2
Черноморец
04.05 | 15:30
Колос
0 : 0
Ворскла
27.04 | 13:00
Ворскла
3 : 0
Верес
18.04 | 13:00
Ворскла
1 : 3
Александрия
13.04 | 13:00
Ворскла
0 : 2
Полесье
05.04 | 13:00
Ворскла
1 : 2
Заря
30.03 | 13:00
Ворскла
0 : 1
Кривбасс
15.03 | 19:00
Рух
0 : 1
Ворскла
06.03 | 14:00
Ворскла
0 : 0
Карпаты
28.02 | 16:30
Ворскла
1 : 1
Динамо К
23.02 | 14:00
Оболонь
1 : 0
Ворскла
13.12 | 16:30
Ворскла
0 : 1
Левый берег
05.12 | 19:00
Шахтер
3 : 1
Ворскла
29.11 | 16:30
Ворскла
0 : 3
Ингулец
23.11 | 14:00
Ворскла
2 : 0
ЛНЗ
08.11 | 16:30
Черноморец
0 : 1
Ворскла
03.11 | 14:00
Ворскла
0 : 1
Колос
27.10 | 16:30
Верес
2 : 2
Ворскла
19.10 | 13:00
Александрия
1 : 0
Ворскла
06.10 | 13:00
Полесье
2 : 1
Ворскла
30.09 | 18:00
Заря
2 : 0
Ворскла
22.09 | 15:30
Кривбасс
1 : 1
Ворскла
18.09 | 18:00
Динамо К
3 : 1
Ворскла
15.09 | 13:00
Ворскла
0 : 0
Рух
31.08 | 13:00
Карпаты
1 : 1
Ворскла
16.08 | 18:00
Ворскла
2 : 0
Оболонь
09.08 | 15:30
Левый берег
0 : 3
Ворскла
04.08 | 15:30
Ворскла
0 : 5
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