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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Полесье
Ворскла - Полесье: обзор матча 13 апреля 2025
Ворскла
13.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Полесье
16'
Б. Крушинский
90+2'
Т. Йосефи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Полесье
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Йосефи
Пас отдал
А. Гонсалвеш
Красная карточка
А. Салабай
87'
Желтая карточка
И. Крупский
78'
78'
Желтая карточка
А. Гонсалвеш
75'
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
А. Назаренко
75'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
А. Андриевский
71'
Желтая карточка
Э. Сарапий
Замена
А. Челядин
️️️️
Н. Малиш
63'
Замена
С. Мякушко
️️️️
И. Кане
63'
62'
Замена
Э. Сарапий
️️️️
Б. Крушинский
54'
Желтая карточка
А. Назаренко
53'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
46'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Майсурадзе
42'
Желтая карточка
М. Матич
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Крушинский
Пас отдал
Р. Бабенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
11
Милот Авдили
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
43
Владислав Островский
ЦФ
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-2-1-3
77
Исенко
2
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
44
Пердута
11
Авдили
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
17
Салабай
3-2-2-2-1
1
Кудрик
55
Крушинский
4
Матич
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
8
Бабенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
23
Малиш
38
Челядин
38
Челядин
23
Малиш
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
55
Крушинский
5
Сарапий
5
Сарапий
55
Крушинский
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
Остались в запасе
Ворскла
Полесье
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ворскла - Полесье
1
1
5
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
353
428
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.17
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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