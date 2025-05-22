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Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:04
Ингулец - Ворскла
23 мая 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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В заключительном туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» примет «Ворсклу» на своeм поле. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в высшем дивизионе. «Ингулец» отчаянно нуждается в очках, тогда как «Ворскла» ещe не обезопасила себя от стыковых матчей. Ситуация подогревает напряжeнность и повышает значимость даже одного забитого мяча.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает предпоследнюю строчку в таблице, проиграв три из пяти последних матчей. В обороне у команды серьeзные проблемы – 10 пропущенных мячей за 5 туров, в том числе разгром от «Шахтeра» (1:4) и «Динамо» (0:4). Команда мало забивает, средняя результативность – 0.8 мяча за игру. При этом на своeм поле «Ингулец» побеждал «Зарю» и «Левый берег», что говорит о способности брать очки в родных стенах против сопоставимых по классу команд. Пятов остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами, но эффективность атаки остаeтся слабым местом.

«Ворскла»

«Ворскла» идeт 13-й и также не может чувствовать себя уверенно. Команда не выигрывает уже три матча подряд, но и проигрывает не всегда – дважды сыграла вничью (0:0 с ЛНЗ и «Колосом»). Команда не отличается высокой результативностью, забивая в среднем 1 мяч за игру, но при этом имеет более надeжную защиту по сравнению с соперником. В пяти последних матчах «Ворскла» пропустила 5 голов – вполне приемлемый показатель для команды из нижней части таблицы. Нападение ведeт Самсон Ономиго с 4 голами за сезон.

Факты о командах:

Ингулец

  • Пропустил 10 голов в последних 5 матчах
  • В 3 последних турах обязательно пропускал
  • В среднем забивает 0.8 гола за игру
  • 2 победы в 5 последних домашних матчах

Ворскла

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В 5 последних турах забила 5 мячей
  • Средний показатель – 1 гол и 1 пропущенный за игру
  • Сыграла вничью 2 из 3 последних матчей

Личные встречи
17% (1)
17% (1)
67% (4)
5
Забитых мячей
9
0.83
В среднем за матч
1.5
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
1 : 0
07.04.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ингулец
0 : 1
01.10.2022
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
3 : 0
02.10.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ингулец
2 : 2
21.02.2021
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Ворскла
2 : 0
13.09.2020
Ингулец
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Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»

Обе команды находятся в схожем функциональном состоянии, и по качеству игры мало чем отличаются. «Ингулец» уязвим в обороне, но демонстрировал волю к борьбе в матчах с равными соперниками. «Ворскла» выглядит немного стабильнее, особенно в защите, но и она не демонстрирует агрессивного атакующего футбола. Вероятен осторожный сценарий с минимальным количеством голов, особенно учитывая статус матча. Наиболее логичный исход – ничья в низовом поединке.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Ворскла Ингулец
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