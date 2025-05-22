В заключительном туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» примет «Ворсклу» на своeм поле. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в высшем дивизионе. «Ингулец» отчаянно нуждается в очках, тогда как «Ворскла» ещe не обезопасила себя от стыковых матчей. Ситуация подогревает напряжeнность и повышает значимость даже одного забитого мяча.

«Ингулец»

«Ингулец» занимает предпоследнюю строчку в таблице, проиграв три из пяти последних матчей. В обороне у команды серьeзные проблемы – 10 пропущенных мячей за 5 туров, в том числе разгром от «Шахтeра» (1:4) и «Динамо» (0:4). Команда мало забивает, средняя результативность – 0.8 мяча за игру. При этом на своeм поле «Ингулец» побеждал «Зарю» и «Левый берег», что говорит о способности брать очки в родных стенах против сопоставимых по классу команд. Пятов остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами, но эффективность атаки остаeтся слабым местом.

«Ворскла»

«Ворскла» идeт 13-й и также не может чувствовать себя уверенно. Команда не выигрывает уже три матча подряд, но и проигрывает не всегда – дважды сыграла вничью (0:0 с ЛНЗ и «Колосом»). Команда не отличается высокой результативностью, забивая в среднем 1 мяч за игру, но при этом имеет более надeжную защиту по сравнению с соперником. В пяти последних матчах «Ворскла» пропустила 5 голов – вполне приемлемый показатель для команды из нижней части таблицы. Нападение ведeт Самсон Ономиго с 4 голами за сезон.

Факты о командах:

Ингулец

Пропустил 10 голов в последних 5 матчах

В 3 последних турах обязательно пропускал

В среднем забивает 0.8 гола за игру

2 победы в 5 последних домашних матчах

Ворскла

Не выигрывает в 3 последних матчах

В 5 последних турах забила 5 мячей

Средний показатель – 1 гол и 1 пропущенный за игру

Сыграла вничью 2 из 3 последних матчей

Личные встречи 17% (1) 17% (1) 67% (4) 5 Забитых мячей 9 0.83 В среднем за матч 1.5 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 15 тур Ворскла 0 : 3 Ингулец Украина. Премьер-лига, 20 тур Ворскла 1 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 5 тур Ингулец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 10 тур Ворскла 3 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 15 тур Ингулец 2 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 2 тур Ворскла 2 : 0 Ингулец

Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»

Обе команды находятся в схожем функциональном состоянии, и по качеству игры мало чем отличаются. «Ингулец» уязвим в обороне, но демонстрировал волю к борьбе в матчах с равными соперниками. «Ворскла» выглядит немного стабильнее, особенно в защите, но и она не демонстрирует агрессивного атакующего футбола. Вероятен осторожный сценарий с минимальным количеством голов, особенно учитывая статус матча. Наиболее логичный исход – ничья в низовом поединке.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: