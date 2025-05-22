В заключительном туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» примет «Ворсклу» на своeм поле. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в высшем дивизионе. «Ингулец» отчаянно нуждается в очках, тогда как «Ворскла» ещe не обезопасила себя от стыковых матчей. Ситуация подогревает напряжeнность и повышает значимость даже одного забитого мяча.
«Ингулец»
«Ингулец» занимает предпоследнюю строчку в таблице, проиграв три из пяти последних матчей. В обороне у команды серьeзные проблемы – 10 пропущенных мячей за 5 туров, в том числе разгром от «Шахтeра» (1:4) и «Динамо» (0:4). Команда мало забивает, средняя результативность – 0.8 мяча за игру. При этом на своeм поле «Ингулец» побеждал «Зарю» и «Левый берег», что говорит о способности брать очки в родных стенах против сопоставимых по классу команд. Пятов остаeтся лучшим бомбардиром с 3 мячами, но эффективность атаки остаeтся слабым местом.
«Ворскла»
«Ворскла» идeт 13-й и также не может чувствовать себя уверенно. Команда не выигрывает уже три матча подряд, но и проигрывает не всегда – дважды сыграла вничью (0:0 с ЛНЗ и «Колосом»). Команда не отличается высокой результативностью, забивая в среднем 1 мяч за игру, но при этом имеет более надeжную защиту по сравнению с соперником. В пяти последних матчах «Ворскла» пропустила 5 голов – вполне приемлемый показатель для команды из нижней части таблицы. Нападение ведeт Самсон Ономиго с 4 голами за сезон.
Факты о командах:
Ингулец
- Пропустил 10 голов в последних 5 матчах
- В 3 последних турах обязательно пропускал
- В среднем забивает 0.8 гола за игру
- 2 победы в 5 последних домашних матчах
Ворскла
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- В 5 последних турах забила 5 мячей
- Средний показатель – 1 гол и 1 пропущенный за игру
- Сыграла вничью 2 из 3 последних матчей
Прогноз на матч «Ингулец» – «Ворскла»
Обе команды находятся в схожем функциональном состоянии, и по качеству игры мало чем отличаются. «Ингулец» уязвим в обороне, но демонстрировал волю к борьбе в матчах с равными соперниками. «Ворскла» выглядит немного стабильнее, особенно в защите, но и она не демонстрирует агрессивного атакующего футбола. Вероятен осторожный сценарий с минимальным количеством голов, особенно учитывая статус матча. Наиболее логичный исход – ничья в низовом поединке.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72