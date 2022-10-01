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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Ворскла
Ингулец - Ворскла: обзор матча 01 октября 2022
Ингулец
01.10.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
34'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Ворскла
Желтая карточка
В. Одарюк
90'
87'
Замена
В. Чеснаков
️️️️
В. Юрченко
86'
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Кухарук
85'
Замена
А. Ситало
️️️️
Д. Нагиев
77'
74'
Замена
А. Челядин
️️️️
Р. Степанюк
74'
Замена
Д. Зайков
️️️️
Марлисон
72'
Красная карточка
И. Пердута
66'
Желтая карточка
В. Юрченко
60'
Замена
Т. Сефери
️️️️
А. Кравчук
55'
Желтая карточка
А. Толи
Желтая карточка
А. Кучеренко
48'
46'
Замена
А. Толи
️️️️
Ф. Родригес
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Олейник
Пас отдал
Р. Степанюк
Замена
Д. Кучер
️️️️
R. Pidkivka
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
77
Roman Pidkivka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
25
Данил Кучер
ВР
21
Сергей Ченбай
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
29
Артем Смоляков
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
29
Андрей Бацула
ЦФ
77
Ардит Толи
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
2-5
77
26
Сидоренко
60
Поспелов
44
Сакив
7
Близниченко
88
Кухарук
5
Запорожец
33
Нагиев
3-1-5-1
31
Ризнык
13
Яворский
95
Родригес
3
Кравец
7
Степанюк
44
Пердута
16
Олейник
21
Кравчук
80
Юрченко
6
Скляр
33
Марлисон
77
25
Кучер
25
Кучер
77
33
Нагиев
17
Ситало
17
Ситало
33
Нагиев
88
Кухарук
14
Марусич
14
Марусич
88
Кухарук
33
Марлисон
5
Зайков
5
Зайков
33
Марлисон
7
Степанюк
38
Челядин
38
Челядин
7
Степанюк
80
Юрченко
17
Чеснаков
17
Чеснаков
80
Юрченко
95
Родригес
77
Толи
77
Толи
95
Родригес
21
Кравчук
17
Сефери
17
Сефери
21
Кравчук
Остались в запасе
Ингулец
Ворскла
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Сергей Ченбай
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
29
Артем Смоляков
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
29
Андрей Бацула
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Сергей Ченбай
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
29
Артем Смоляков
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
29
Андрей Бацула
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Ингулец - Ворскла
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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