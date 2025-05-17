18 мая на Центральном стадионе состоится матч 29 тура Премьер-лиги между командами «ЛНЗ» и «Ворскла». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и для них каждая игра – борьба за выживание. «ЛНЗ» надеется продолжить серию без поражений, а «Ворскла» – прервать колебания в результатах и добиться важнейших трeх очков.

«ЛНЗ»

Клуб из Черкасс стабильно набирает очки в последних матчах, но делает это исключительно через ничейные исходы. Команда не проигрывает четыре тура подряд, но и победа в этих встречах остаeтся недостижимой. В нападении «ЛНЗ» заметно пробуксовывает: всего два забитых мяча за последние пять матчей, в том числе три подряд нулевых ничьих.

Надeжность обороны немного компенсирует атакующие проблемы – пять пропущенных голов за пять туров, в среднем один мяч за игру. Однако потенциал у «ЛНЗ» явно ограничен, особенно в созидании: команда тяжело проходит насыщенную оборону и зависит от стандарта или индивидуальной ошибки соперника.

«Ворскла»

Полтавская «Ворскла» демонстрирует больше агрессии в атаке, чем еe соперник, но при этом допускает значительные провалы в защите. Пять забитых голов в пяти матчах – нормальный показатель, однако семь пропущенных за тот же период говорят о неустойчивости оборонительных порядков.

Форма «Ворсклы» скачет: разгром над «Вересом» сменился ничьей с «Колосом» и домашним поражением от «Черноморца». Команда играет с настроением, но нестабильно. На выезде действует менее уверенно, хотя умеет воспользоваться слабостями более пассивных команд.

Факты о командах:

«ЛНЗ»

Играет вничью в 4 последних матчах

В среднем 0.40 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Без побед в 5 матчах

«Ворскла»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей

Пропустила 9 мячей за 5 игр

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 1 Забитых мячей 2 0.33 В среднем за матч 0.67 1:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Украина. Премьер-лига, 14 тур Ворскла 2 : 0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 30 тур ЛНЗ 1 : 0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 15 тур Ворскла 0 : 0 ЛНЗ

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Ворскла»

Обе команды подходят к матчу не в лучшем эмоциональном состоянии, и игра, скорее всего, будет осторожной, с преобладанием борьбы в центре поля. «ЛНЗ» склонен сушить игру, а «Ворскла» будет вынуждена идти вперeд, что может создать им уязвимость сзади.

Учитывая слабую реализацию у «ЛНЗ» и нестабильную защиту у «Ворсклы», наиболее логичным сценарием выглядит минимальная победа гостей – либо благодаря контратаке, либо стандарту.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки: