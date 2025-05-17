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Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:28
ЛНЗ - Ворскла
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Ворсклы»
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18 мая на Центральном стадионе состоится матч 29 тура Премьер-лиги между командами «ЛНЗ» и «Ворскла». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и для них каждая игра – борьба за выживание. «ЛНЗ» надеется продолжить серию без поражений, а «Ворскла» – прервать колебания в результатах и добиться важнейших трeх очков.

«ЛНЗ»

Клуб из Черкасс стабильно набирает очки в последних матчах, но делает это исключительно через ничейные исходы. Команда не проигрывает четыре тура подряд, но и победа в этих встречах остаeтся недостижимой. В нападении «ЛНЗ» заметно пробуксовывает: всего два забитых мяча за последние пять матчей, в том числе три подряд нулевых ничьих.

Надeжность обороны немного компенсирует атакующие проблемы – пять пропущенных голов за пять туров, в среднем один мяч за игру. Однако потенциал у «ЛНЗ» явно ограничен, особенно в созидании: команда тяжело проходит насыщенную оборону и зависит от стандарта или индивидуальной ошибки соперника.

«Ворскла»

Полтавская «Ворскла» демонстрирует больше агрессии в атаке, чем еe соперник, но при этом допускает значительные провалы в защите. Пять забитых голов в пяти матчах – нормальный показатель, однако семь пропущенных за тот же период говорят о неустойчивости оборонительных порядков.

Форма «Ворсклы» скачет: разгром над «Вересом» сменился ничьей с «Колосом» и домашним поражением от «Черноморца». Команда играет с настроением, но нестабильно. На выезде действует менее уверенно, хотя умеет воспользоваться слабостями более пассивных команд.

Факты о командах:

«ЛНЗ»

  • Играет вничью в 4 последних матчах
  • В среднем 0.40 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Без побед в 5 матчах

«Ворскла»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не выигрывает в 3 из 4 последних матчей
  • Пропустила 9 мячей за 5 игр

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
2
0.33
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 30 тур
ЛНЗ
1 : 0
24.05.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 0
25.11.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Ворскла»

Обе команды подходят к матчу не в лучшем эмоциональном состоянии, и игра, скорее всего, будет осторожной, с преобладанием борьбы в центре поля. «ЛНЗ» склонен сушить игру, а «Ворскла» будет вынуждена идти вперeд, что может создать им уязвимость сзади.

Учитывая слабую реализацию у «ЛНЗ» и нестабильную защиту у «Ворсклы», наиболее логичным сценарием выглядит минимальная победа гостей – либо благодаря контратаке, либо стандарту.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Ворсклы» – коэффициент 6.60
  • Индивидуальный тотал «ЛНЗ» меньше 1.0 – коэффициент 1.78
  • Победа «Ворсклы» в один мяч – коэффициент 3.80

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Ворсклы»
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Ворскла ЛНЗ
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