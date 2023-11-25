Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - ЛНЗ
Ворскла - ЛНЗ: обзор матча 25 ноября 2023
Ворскла
25.11.2023, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - ЛНЗ
87'
Замена
Е. Банада
️️️️
П. Стасюк
87'
Замена
М. Прядун
️️️️
O. Khoblenko
Замена
В. Юрченко
️️️️
N. Yakubu
74'
60'
Желтая карточка
Д. Норенков
59'
Желтая карточка
С. Шестаков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
44
Евгений Банада
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
3-4-1-2
77
Исенко
95
Родригес
25
18
Павлюк
9
Корниенко
38
Челядин
7
Степанюк
2
Крупский
44
Пердута
14
Кане
30
Нестеренко
3-2-3-2
94
Пеньков
17
Норенков
55
Ковалев
34
Муравский
37
Рыбалка
11
Пасич
7
Шестаков
18
Бойко
16
Олейник
9
95
Стасюк
25
80
Юрченко
80
Юрченко
25
95
Стасюк
44
Банада
44
Банада
95
Стасюк
9
9
Прядун
9
Прядун
9
Остались в запасе
Ворскла
ЛНЗ
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Ворскла - ЛНЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
ЛНЗ
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «ЛНЗ» и «Полесья» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+