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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Верес
Ворскла - Верес: обзор матча 27 апреля 2025
Ворскла
27.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Верес
25'
И. Кане
90+3'
Н. Малиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Верес
ГОЛ! 2:0!
Н. Малиш
Пас отдал
П. Исенко
90'
+3
Замена
А. Челядин
️️️️
С. Мякушко
78'
Желтая карточка
И. Пердута
75'
72'
Замена
В. Кравейро
️️️️
В. Дахновский
Желтая карточка
Е. Павлюк
67'
62'
Замена
В. Кучеров
️️️️
И. Харатин
62'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
Л. Кампос
46'
Замена
В. Шарай
️️️️
Н. Гайдучик
ГОЛ! 1:0!
И. Кане
Пас отдал
С. Мякушко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
4-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
45
Хрипчук
2
Крупский
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
14
Харатин
7
Степанюк
27
Куция
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
33
Мякушко
38
Челядин
38
Челядин
33
Мякушко
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
99
Кампос
27
27
99
Кампос
89
Гайдучик
77
Шарай
77
Шарай
89
Гайдучик
11
Дахновский
10
Кравейро
10
Кравейро
11
Дахновский
Остались в запасе
Ворскла
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ворскла - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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