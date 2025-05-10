Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 10 мая 2025
Ворскла
10.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
77'
O. Khoblenko
83'
М. Джарджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Черноморец
90'
+2
Замена
O. Pshenychnyuk
️️️️
O. Khoblenko
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Джарджу
80'
Замена
А. Габелок
️️️️
Э. Мустафаев
80'
Замена
Г. Робакидзе
️️️️
И. Когут
Желтая карточка
А. Скляр
79'
78'
Желтая карточка
O. Khoblenko
77'
ГОЛ! 0:1!
O. Khoblenko
Пас отдал
Б. Бутко
Желтая карточка
В. Островский
74'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Салабай
72'
66'
Замена
И. Шевцов
️️️️
К. Попов
Замена
Е. Пасич
️️️️
А. Бацула
62'
Замена
Н. Малиш
️️️️
С. Айеде
62'
47'
Желтая карточка
К. Сигеев
8'
Желтая карточка
Р. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
28
Артем Габелок
ЦП
80
Anel Ryce
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
4-2-1-3
77
Исенко
29
Бацула
45
Хрипчук
18
Павлюк
2
Крупский
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
17
Салабай
3-2-2-1-2
1
Рудько
44
Ракицкий
24
Джарджу
44
91
Бутко
66
Карлос
25
Когут
66
Сигеев
95
Мустафаев
11
Попов
9
45
Айеде
23
Малиш
23
Малиш
45
Айеде
29
Бацула
42
Пасич
42
Пасич
29
Бацула
17
Салабай
43
Островский
43
Островский
17
Салабай
95
Мустафаев
28
Габелок
28
Габелок
95
Мустафаев
25
Когут
18
Робакидзе
18
Робакидзе
25
Когут
9
33
33
9
11
Попов
90
Шевцов
90
Шевцов
11
Попов
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
80
Anel Ryce
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Mahomed Kratov
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
80
Anel Ryce
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Ворскла - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
Черноморец
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+