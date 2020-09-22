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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Александрия
Богдан Бутко
€ 50 тыс
Богдан Бутко
Александрия
13 января 1991 (35), Константиновка
#91 | Защитник
182 см | 72 кг
Украина
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Трансферы
Экс-защитник «Амкара» Бутко: «Россия для меня считается врагом, но в Пермь я поехал за футболом. Сейчас бы не перешел»
2020.09.22 21:15
18
Экс-игрок «Амкара» Бутко: «Получилось так, что Донецк – это не Украина. Конечно, я злой на Россию»
2020.05.11 13:29
13
Бутко: «Шахтер» допустил одну ошибку и поплатился за нее»
2018.03.14 06:05
1
Бутко: «Ничья с «Манчестер Сити» – неплохой результат»
2017.09.26 06:54
Бутко: «Уже четвертую игру подряд с 60-65 минуты мы начинаем садиться в оборону»
2016.11.13 06:42
Бутко: «Судья «придушил» Украину в матче с Турцией»
2016.10.07 06:56
2
Бутко: «Если честно, я ожидал большего от «Браги» именно в атаке»
2016.09.30 08:12
Бутко: «Выиграть Лигу чемпионов с «Шахтером» – моя новая мечта»
2016.09.23 09:45
4
Бутко: «Я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы»
2016.09.16 10:56
1
Бутко продолжит карьеру в «Шахтере»
2016.07.12 14:33
«Амкар» планирует сохранить Бутко и Геруса
2016.06.22 13:03
Бутко попал в сферу интересов «Локомотива»
2016.06.22 10:50
7
Бутко: «Нужно показать, что сборная Украины хоть чего-то стоит»
2016.06.19 06:50
1
Бутко: «В матче с Германией будет непросто, но нужно отбирать у них очки»
2016.06.08 19:58
1
Селезнев, Бутко и Зинченко примут участие в Евро-2016
2016.05.31 16:46
Бутко: «Тренеры сборной Украины поблагодарили меня за игру с Румынией»
2016.05.31 13:47
Фоменко: «Если бы Селезнев, Бутко и Зинченко нас не интересовали, то приглашения в сборную Украины они бы не получили»
2016.05.30 01:42
Степаненко: «Отношения с Ярмоленко в норме, Селезнев осознал ошибку и вернулся в Украину»
2016.05.28 20:12
7
Бутко: «В сборной меня приняли очень хорошо, чувствую себя комфортно»
2016.05.26 21:43
ФФУ объявила о вызове Селезнева и Бутко в сборную Украины
2016.05.25 23:42
2
Бутко присоединится к сборной Украины
2016.05.25 21:51
Бутко покинет «Амкар» и вернется в «Шахтер»
2016.05.25 20:54
1
Бутко – вне предварительной заявки сборной Украины на Евро-2016
2016.05.19 20:18
Фоменко: «По некоторым позициям были вопросы»
2016.05.19 17:43
1
Защитник «Амкара» вызван в сборную Украины
2016.05.18 15:26
1
ФФУ: «Футболисты из РФПЛ не вызваны в сборную Украины исключительно по спортивным причинам»
2016.03.22 00:55
2
Гливинский: «Россияне» не вызваны в сборную Украины по спортивным причинам»
2016.03.17 18:20
5
Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России
2016.03.17 17:37
Бутко: «Всегда отношусь с позитивом к игрокам на просмотре»
2016.01.25 12:04
Валентин Иванов: « У Бутко была опорная рука»
2015.07.21 20:49
5
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