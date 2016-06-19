Бутко: «Нужно показать, что сборная Украины хоть чего-то стоит»

Защитник сборной Украины Богдан Бутко дал понять, что его команде необходимо выиграть в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 с Польшей. Напомним, что подопечные Михаила Фоменко проиграли в первых двух встречах и потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Нужно выиграть в матче с Польшей. Необходимо приложить максимум и показать, что мы хоть чего-то стоим и извиняемся перед болельщиками. Столько людей приехало поддержать команду, и две игры проиграть....», – сказал Бутко.