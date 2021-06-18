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Михаил Фоменко
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20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
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Михаил Фоменко
Тренер
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Фамилия
Фоменко
Гражданство
Украина
Дата рождения
19 сентября 1948
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Кубок Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Украина
3
0
3
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
12.06.2016
Германия
2 : 0
Украина
16.06.2016
Украина
0 : 2
Северная Ирландия
21.06.2016
Украина
0 : 1
Польша
18 июня 2021
15:00
Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»
2
14:18
Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016
17
21 апреля 2017
10:12
Заваров до сих пор не знает причин увольнения из сборной Украины
2
23 июня 2016
23:46
Фоменко: «Не обвиняю игроков, но коллектива в сборной не было»
1
19:45
Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»
18
21 июня 2016
22:42
Фоменко: «Желаю, чтобы не было работы на «фуфло»
13:27
Фоменко: «Матч против Польши – мой последний на посту главного тренера сборной Украины»
4
04:47
Фоменко: «В матче с Польшей шанс получат те, кто до этого оставался в запасе»
20 июня 2016
20:21
Фоменко не подтвердил свой уход из сборной Украины
19 июня 2016
14:53
Шевченко – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины
2
01:30
Фоменко сообщил игрокам сборной о своем уходе
4
17 июня 2016
17:30
Фоменко: «Нужно у Ярмоленко спрашивать, где его лидерские качества»
1
16 июня 2016
21:37
Фоменко: «Поражение от Северной Ирландии? У Украины отсутствовал коллектив на поле»
1
15 июня 2016
22:27
Фоменко: «С Германией Зинченко не выпадал из игры, но и не изменил ее лучшую сторону»
13 июня 2016
01:20
Фоменко: «Ребята старались, но машина всегда остается машиной»
01:09
Фоменко: «У Селезнева не получилось, а Зинченко просто молодой»
6
12 июня 2016
04:38
Фоменко: «В некотором плане нам повезло, что сразу играем с Германией»
30 мая 2016
08:42
Фоменко: «С заявкой на Евро практически определились»
1
29 мая 2016
16:48
Фоменко: «Мы ждем, когда родится новый Шевченко»
1
27 мая 2016
12:12
Фоменко: «Если Селезнев нужен «Шахтеру», то почему он не может быть в сборной?»
1
21 мая 2016
06:12
Шевченко: «Девич и Фоменко не конфликтовали»
19 мая 2016
20:18
Бутко – вне предварительной заявки сборной Украины на Евро-2016
17:43
Фоменко: «По некоторым позициям были вопросы»
1
17:05
Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины
12
20 апреля 2016
09:50
Фоменко: «Нам нужно было заиграть Зинченко за главную команду»
6
30 марта 2016
19:00
Фоменко: «Если Ярмоленко хотят видеть в своем составе лучшие клубы Англии, он не должен упускать возможность»
3
25 марта 2016
08:59
Фоменко: «Селезнев получил негативные оценки специалистов»
8
23 марта 2016
21:30
Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция»
3
17 марта 2016
21:28
В понедельник Фоменко объяснит невызов игроков из РФПЛ в сборную Украины
6
17:37
Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России
1
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21.06.2016 21:00
Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня
Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17
27.03.2016 13:50
«Пусть Селезнев играет за ДНР и ЛНР, перевозит семью в Россию». Украинские болельщики – о конфликте в сборной
Украинцы из РФПЛ не попали в сборную. Оправдания тренеров не выдерживают никакой критики. По просьбе «Бомбардира» Сергей Беседин отправился в Одессу на матч сборных Украины и Кипра, чтобы спросить украинских болельщиков, должны ли легионеры из России играть за Украину.
31
12.11.2015 20:15
Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно
Сегодня стартуют отборочные матчи к Евро-2016. «Бомбардир» прикидывает шансы команд оказаться в финальной стадии турнира.
12
12.10.2015 18:00
Россия – Черногория, Украина – Испания и еще 3 матча, которые нельзя пропустить
Многие крутые сборные уже готовы ехать на основное Евро. Но для некоторых вопрос попадания в финальную часть будет решаться в последних играх отбора. «Бомбардир» рассказывает о главных матчах, способных оказать влияние на распределение мест в турнирных таблицах групп.
7
08.09.2015 16:49
Почему сегодня нужно поддержать сборную Украины
Сборная России обязана брать три очка в матче с Лихтенштейном, но в это же время Украина начнет важную игру отборочного цикла Евро-2016 против Словакии. «Бомбардир» рассказывает о том, почему нам сегодня обязательно стоит поболеть за соседей.
48
09.06.2016 18:16
Тест: Знаешь ли ты главных тренеров сборных на Евро-2016
Блог «Подземка качества» проверяет вашу зрительную память на лица полководцев, которые привезли свои дружины во Францию.
36
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