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Михаил Фоменко
Михаил Фоменко
Украина
19 сентября 1948 (78)
Тренер
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Новости
Публикации
Экс-тренер сборной Украины Фоменко – о деньгах за участие Зинченко в Евро-2016: «Это дебилизм. Всe, до свидания»
2021.06.18 15:00
1
Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016
2021.06.18 14:18
17
Заваров до сих пор не знает причин увольнения из сборной Украины
2017.04.21 10:12
2
Фоменко: «Не обвиняю игроков, но коллектива в сборной не было»
2016.06.23 23:46
1
Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»
2016.06.23 19:45
18
Фоменко: «Желаю, чтобы не было работы на «фуфло»
2016.06.21 22:42
Фоменко: «Матч против Польши – мой последний на посту главного тренера сборной Украины»
2016.06.21 13:27
4
Фоменко: «В матче с Польшей шанс получат те, кто до этого оставался в запасе»
2016.06.21 04:47
Фоменко не подтвердил свой уход из сборной Украины
2016.06.20 20:21
Шевченко – основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины
2016.06.19 14:53
2
Фоменко сообщил игрокам сборной о своем уходе
2016.06.19 01:30
4
Фоменко: «Нужно у Ярмоленко спрашивать, где его лидерские качества»
2016.06.17 17:30
1
Фоменко: «Поражение от Северной Ирландии? У Украины отсутствовал коллектив на поле»
2016.06.16 21:37
1
Фоменко: «С Германией Зинченко не выпадал из игры, но и не изменил ее лучшую сторону»
2016.06.15 22:27
Фоменко: «Ребята старались, но машина всегда остается машиной»
2016.06.13 01:20
Фоменко: «У Селезнева не получилось, а Зинченко просто молодой»
2016.06.13 01:09
6
Фоменко: «В некотором плане нам повезло, что сразу играем с Германией»
2016.06.12 04:38
Фоменко: «С заявкой на Евро практически определились»
2016.05.30 08:42
1
Фоменко: «Мы ждем, когда родится новый Шевченко»
2016.05.29 16:48
1
Фоменко: «Если Селезнев нужен «Шахтеру», то почему он не может быть в сборной?»
2016.05.27 12:12
1
Шевченко: «Девич и Фоменко не конфликтовали»
2016.05.21 06:12
Бутко – вне предварительной заявки сборной Украины на Евро-2016
2016.05.19 20:18
Фоменко: «По некоторым позициям были вопросы»
2016.05.19 17:43
1
Селезнев и Девич не вошли в расширенный состав сборной Украины
2016.05.19 17:05
12
Фоменко: «Нам нужно было заиграть Зинченко за главную команду»
2016.04.20 09:50
6
Фоменко: «Если Ярмоленко хотят видеть в своем составе лучшие клубы Англии, он не должен упускать возможность»
2016.03.30 19:00
3
Фоменко: «Селезнев получил негативные оценки специалистов»
2016.03.25 08:59
8
Ташуев: «У всех, кто приезжает на Украину, появляется какая-то вирусная инфекция»
2016.03.23 21:30
3
В понедельник Фоменко объяснит невызов игроков из РФПЛ в сборную Украины
2016.03.17 21:28
6
Фоменко не вызвал в сборную Украины футболистов из чемпионата России
2016.03.17 17:37
1
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