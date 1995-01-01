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    Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016

    Журналист Андрей Сенькив сообщил, что участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2020 в составе сборной Украины было проплаченным.

    «Шел 2016 год. Зинченко, выступая за «Уфу», провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир.

    Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение от «Манчестер Сити». Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний (о получении рабочей визы в Англии – примечание «Бомбардира»), чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко (главный тренер украинской сборной в 2016 году – примечание «Бомбардира») с предложением.

    По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – «дети Фоменко». Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине.

    Агенты Зинченко – россияне, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче.

    По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

    Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги», – сказал Сенькив.

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    Источник: Ютуб-канал «ТаТоТаке»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Cules2013 11 минут назад

      По-моему, весь смысл сего высера для господина Сенькива в том, чтобы назвать Украину страной третьего мира (будто бы Россия не такая же), а для автора этой заметки - развести очередной срач на данном сайте для повышения его популярности.
      Админы последнее время прямо озаботились баном отдельных аккаунтов за якобы экстремизм и неполиткорректные высказывания, но начинать они должны с себя, т.к. главный источник вбросов это сами новостники. Бомбардир планомерно скатывается в такое же УГ, как раньше это было с Соккер.ру.

      Ну а по поводу Зинченко - проплатили там за него, или нет, он всем всё давно доказал, и в сборной, и в Манчестер Сити. Сейчас игроков с такой психологией как у Зинченко даже в Европе мало, а на территории СНГ вообще по пальцам пересчитать.

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      Рейтинг: +291

      DyadyaWel 13 минут назад

      "Благодаря" Фоменко в сборной Украины в 2016 было треть команды "пассажиров" и нас из группы вынесли в перед ногами.

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      Рейтинг: +12928

      KLIM777 21 минуту назад

      По крайней мере этот игрок настоящий боец, а не как некоторые Ротеберги из Локомотива.

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