Тренеров сборной Украины обвинили в получении денег от «Уфы» за участие Зинченко в Евро-2016

Журналист Андрей Сенькив сообщил, что участие защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матчах Евро-2020 в составе сборной Украины было проплаченным.

«Шел 2016 год. Зинченко, выступая за «Уфу», провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир.

Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение от «Манчестер Сити». Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний (о получении рабочей визы в Англии – примечание «Бомбардира»), чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко (главный тренер украинской сборной в 2016 году – примечание «Бомбардира») с предложением.

По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – «дети Фоменко». Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине.

Агенты Зинченко – россияне, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче.

По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016.

Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги», – сказал Сенькив.