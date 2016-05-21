Шевченко: «Девич и Фоменко не конфликтовали»

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко не считает, что у наставника национальной команды Михаила Фоменко есть конфликт с нападающим «Рубина» Марко Девичем.

«То, что на первый сбор футболисты возьмут жен — положительный момент. Подготовка так и строилась. Чемпионат закончился, «Шахтер» попал в финал Кубка, не будет времени отдохнуть. Хотелось дать немножко времени для ребят, чтобы они провели его вместе со своими семьями.

Девич? У главного тренера есть свое видение. Он отвечает за результат, и его полное право брать тех людей, в которых он верит. Я желаю Марко удачи, он хороший футболист, но за результат отвечает главный тренер, который выбирает тех, кого он хочет видеть в команде. Не вижу никакого конфликта», — сказал Шевченко.