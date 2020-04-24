Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марко Девич
Марко Девич
Завершил карьеру
27 октября 1983 (42), Белград
#32 | Нападающий
185 см | 76 кг
Украина | Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-форвард «Ростова» и «Рубина» Девич завершил карьеру
2020.04.24 16:32
4
Девич: «Завершать карьеру не планирую, жду варианты»
2018.07.20 07:32
3
Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов. Украинец провел за российский клуб шесть матчей
2018.05.07 14:48
17
Фото
Девич – Яромоленко: «Снова будешь возить Коноплянку!»
2017.08.30 09:30
5
Фото
Экс-форвард «Рубина» Девич подписал контракт с клубом из Лихтенштейна
2017.08.07 23:13
9
Девич продолжает ждать вызова в сборную Украины
2017.06.24 09:53
2
Девич раздумывает о завершении карьеры
2017.06.24 00:14
1
Девич расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом
2017.06.17 23:50
3
Девич: «Ростов» не боится «Манчестер Юнайтед», но нужно выложиться на 200 процентов»
2017.03.03 22:24
4
Девич: «После победы над «Спартой» Бердыев попросил ни в коем случае не расслабляться»
2017.02.17 01:53
2
Данильянц: «Несмотря на середину февраля, ребята были в хорошем состоянии»
2017.02.17 00:10
1
Девич: «Ростов» терял очки в РФПЛ, потому что максимально выкладывался в Лиге чемпионов»
2017.02.04 18:03
10
Девич: «Ростов»? У меня складывается ощущение, что я перешел в топ-команду»
2017.01.28 21:07
9
Перед переходом в «Ростов» Девич отверг выгодные предложения из Китая
2017.01.24 15:48
1
Кириченко: «Не знаю, уходит Эзатолахи или остается»
2017.01.20 07:16
1
Девич: «Бердыев хотел видеть меня в «Ростове», а я хотел играть у такого большого тренера»
2017.01.17 20:37
23
Фото
Девич стал игроком «Ростова»
2017.01.17 19:23
18
«Ростов» договорился с Девичем о подписании контракта
2017.01.17 15:15
10
Девич: «Не могу сказать, что меня засыпали предложениями»
2017.01.10 08:50
1
«Ростов»: Девич на сборах команды не присутствует
2017.01.09 14:20
3
Девич: «Жаль, что Грасия не пришел в «Рубин» раньше»
2017.01.07 18:39
Девич: «Рубин» навсегда останется в моем сердце!»
2017.01.04 01:24
Девич: «Олимпик»? Все узнаете после 7 января»
2017.01.03 23:15
Видео
«Рубин»: «Спасибо за все, Марко!»
2017.01.03 10:41
1
Девич ушел из «Рубина»
2017.01.01 17:39
6
Девич: «Спартак» заслуженно победил «Рубин». Судья не сломал игру»
2016.12.06 06:05
9
Девич: «Обыграли «Арсенал» за счет индивидуальных качеств»
2016.12.01 10:54
2
Девич: «Готов вернуться в Украину и рассмотрел бы предложение киевского «Динамо»
2016.10.17 21:55
6
Девич: «Пока я нахожусь в чемпионате России, меня не вызовут в сборную Украины»
2016.10.13 10:44
14
Девич может покинуть «Рубин» этой зимой и уехать в клуб с Ближнего Востока
2016.10.13 01:53
8
1
2
3
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
5
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
3
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
7
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
2
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
5
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
14
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
40
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+