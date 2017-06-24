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Девич раздумывает о завершении карьеры

24 июня 2017, 00:14
1

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич допустил вариант с завершением карьеры этим летом. Напомним, что последним клубом 33-летнего форварда был «Ростов», который он покинул по окончании сезона.

«Сейчас нахожусь в Белграде. Планирую поехать в Россию, собрать вещи, вернуться в Белград и продолжить тренироваться. Буду искать новую команду. Трансферное окно будет открыто два месяца. Надеюсь, найду какой-то оптимальный для себя и семьи вариант.

Хотелось бы еще поиграть. Последний год карьеры наложил на меня тяжелый отпечаток. Я играл так мало, как никогда. На меня это очень плохо повлияло. Поэтому сейчас однозначный приоритет – пойти в ту команду, где я обязательно буду играть.

Уже было одно предложение. Не буду его афишировать. Скажу только, что меня оно не устроило. До конца июля, думаю, будет больше конкретики.

Честно говоря, уже думал о завершении карьеры. Такой вариант вероятен на 20%. Я устал от этого всего, не играя в футбол. Физически чувствую себя очень хорошо, мог бы еще поиграть. Если найду подходящий вариант, то поиграю еще 1-2 года», – приводит слова Девича «Футбол 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия Девич Марко
Комментарии (1)
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ARSENAL TULA
1498274361
Жаль ,неплохой форвард ведь
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