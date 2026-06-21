«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца

«Шанхай Шэньхуа» в гостях победил «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка Китая.
Голы в составе команды Леонида Слуцкого забили Луиш Асуэ на 12-й минуте и Се Пэнфэй на 88-й.
До этого «Шанхай Шэньхуа» не побеждал почти 2 месяца, с 26 апреля. Безвыигрышная серия клуба в Суперлиге составляет 7 матчей подряд.
«Чэнду Жунчэн», за который выступает российский защитник Егор Сорокин, также прошел в следующий раунд Кубка Китая. Команда победила в гостях «Шанхай Цзэтянь» со счетом 4:0. Россиянин не играл в этой встрече.
- В 2025 году «Шанхай Шэньхуа» вылетел из Кубка Китая в 1/4 финала, в 2024-м – в 1/2 финала.
- В 2026-м финал запланирован на 6 декабря.
Источник: «Бомбардир»