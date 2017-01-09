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    «Ростов»: Девич на сборах команды не присутствует

    В «Ростове» опровергли информацию, что экс-нападающий «Рубина» Марко Девич может продолжить карьеру в клубе с берегов Дона. Также в пресс-службе ростовчан сообщили, что форвард Сердар Азмун прибудет в расположение команды на сборе в ОАЭ во вторник, 10 января.

    «Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет.

    Марко Девича на сборах команды нет», – приводит слова пресс-атташе желто-синих Ивана Бодылевского 161.ru.

    Девич покинул «Рубин» 1 января по истечении срока контракта. В текущем сезоне 33-летний украинец отметился одним забитым мячом в семи матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 14:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 10 января 2017, 00:07

      Ну, коль говорят нет, значит - нет..

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 января 2017, 18:44

      Вообще то Марко подходит Ростову...И возраст как раз самый-самый...Хороший джокер- минут на 20-30 в концовках игр выпускать...Очень нестандартный и забивной...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 января 2017, 15:36

      Девич заиграет у Курбана Бкиевича)))

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