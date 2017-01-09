«Ростов»: Девич на сборах команды не присутствует

В «Ростове» опровергли информацию, что экс-нападающий «Рубина» Марко Девич может продолжить карьеру в клубе с берегов Дона. Также в пресс-службе ростовчан сообщили, что форвард Сердар Азмун прибудет в расположение команды на сборе в ОАЭ во вторник, 10 января.

«Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет.

Марко Девича на сборах команды нет», – приводит слова пресс-атташе желто-синих Ивана Бодылевского 161.ru.

Девич покинул «Рубин» 1 января по истечении срока контракта. В текущем сезоне 33-летний украинец отметился одним забитым мячом в семи матчах.