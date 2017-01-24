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    Перед переходом в «Ростов» Девич отверг выгодные предложения из Китая

    Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич после ухода из «Рубина» мог перебраться в Китай или Катар. Также у него имелись варианты возвращения в украинский чемпионат.

    Однако сам футболист, как только Курбан Бердыев выказал личную заинтересованность в переходе, согласился на предложение «Ростова», отметив при этом, что рад поработать под началом одного из самых авторитетных специалистов в мире – именно так Девич отозвался о Бердыеве.

    Напомним, что Марко расстался с казанским клубом на правах свободного агента. В активе форварда значатся 35 матчей в футболке национальной сборной Украины, в составе которой он принял участие в домашнем Евро-2012.

    Источник: Известия

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    24.01.2017 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 января 2017, 18:13

      Девич ,через Ростов , хочет еще в Европе поиграть...И это реально,надо только в ЛЕ себя показать во всей красе...Удачи Марко и Ростову!!!

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