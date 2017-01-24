Перед переходом в «Ростов» Девич отверг выгодные предложения из Китая

Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич после ухода из «Рубина» мог перебраться в Китай или Катар. Также у него имелись варианты возвращения в украинский чемпионат.

Однако сам футболист, как только Курбан Бердыев выказал личную заинтересованность в переходе, согласился на предложение «Ростова», отметив при этом, что рад поработать под началом одного из самых авторитетных специалистов в мире – именно так Девич отозвался о Бердыеве.

Напомним, что Марко расстался с казанским клубом на правах свободного агента. В активе форварда значатся 35 матчей в футболке национальной сборной Украины, в составе которой он принял участие в домашнем Евро-2012.