Девич: «Пока я нахожусь в чемпионате России, меня не вызовут в сборную Украины»

Нападающий «Рубина» Марко Девич назвал причину, по которой, возможно, его не вызывают в сборную Украины.

«Пока я нахожусь в чемпионате России, меня вряд ли будут вызывать. Я делаю все возможное для этого, не завязываю со сборной, хочу за нее играть, но шансы малы.

Кто бы что ни говорил, политика тут в любом случае присутствует. Я хорошо знаю нападающих, которые вызываются сейчас в национальную команду. Все — хорошие футболисты.

Но при всем уважении к ним считаю, что я должен находиться в четверке форвардов Украины, а основным, не основным – тренеру решать.

Когда в нападении сборной была серьезная конкуренция, я вызывался и получал немало игрового времени. А теперь стал ненужным, а ведь ни Шевченко, ни Воронина, ни Милевского в атаке сборной больше нет», – рассказал Девич.