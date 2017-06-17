Девич расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом

«Ростов» объявил о том, что нападающий Марко Девич покинул команду. Стороны решили разорвать соглашение, рассчитанное до июня 2018-го года.

»Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в официальном сообщении клуба.

33-летний Девич перешел в «Ростов» в январе из казанского «Рубина». Во второй половине сезона форвард забил один гол в шести матчах.