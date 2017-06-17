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    Девич расторг контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом

    «Ростов» объявил о том, что нападающий Марко Девич покинул команду. Стороны решили разорвать соглашение, рассчитанное до июня 2018-го года.

    »Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в официальном сообщении клуба.

    33-летний Девич перешел в «Ростов» в январе из казанского «Рубина». Во второй половине сезона форвард забил один гол в шести матчах.

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.06.2017 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 июня 2017, 06:52

      Норм впринципе игрок,но какая-то скомканная у него получилась карьера...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 июня 2017, 01:18

      Не сложилось у него в Ростове...Да и наверное надо заканчивать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 июня 2017, 00:45

      Благодарить-то и не за что - ничего не показал, ничем не помог Ростову!!
      Гуляй свободно, мил человек!! Век не знали, не видели - быстро забудем..

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