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Девич стал игроком «Ростова»

17 января 2017, 19:23
18

«Ростов» заключил контракт с экс-нападающим «Рубина» Марко Девичем. Соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2018 года.

Напомним, украинец перешел в «Рубин» в феврале 2014 года из харьковского «Металлиста». 1 января 2017 года футболист покинул казанский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи играх, записав на свой счет один забитый мяч.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Ростов Девич Марко
Комментарии (18)
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Koreez
1484670354
молодцы , поздравляю , хоть что то и хоть какой то трансфер , хотя игроку 33 года , но для чемпионата России такой игрок сгодится , и тем более в ростове ему будет легко адаптироваться , только конечно на весь матч его хватать не будет , максимум 40 минут на поле .
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Антибиотик
1484671333
Прекрасный футболист, но к большому сожалению уже не тот, что раньше. Удачи ему.
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a-rakhmatov
1484673207
В Ростове он обязательно проявить себя с Курбаном )))
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Gullit 76
1484673939
Девич давно нормально не играет.Надежда на реанимацию по Бердыевски.Ростов в жёсткой экономии.
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GoLenaStop
1484677645
Нормальный ход! К пенсии перебирается в тёплые края... Посмотрю на новый Ростов с Девичем! Удачи, Ростсельмаш!
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кошмарик
1484681946
может и забивать начнет..
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VikNMar
1484687468
правильно сделал , а то его в хохляндию сватали .........
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Таганский
1484688280
Добро пожаловать в Ростов!!
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den161
1484715389
хорошая конкуренция азмуну и полозу. Вливайся марко!
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vgarakh
1484724970
Хорошая покупка
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