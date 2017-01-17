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    Девич стал игроком «Ростова»

    «Ростов» заключил контракт с экс-нападающим «Рубина» Марко Девичем. Соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2018 года.

    Напомним, украинец перешел в «Рубин» в феврале 2014 года из харьковского «Металлиста». 1 января 2017 года футболист покинул казанский клуб на правах свободного агента.

    В текущем сезоне футболист принял участие в семи играх, записав на свой счет один забитый мяч.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.01.2017 19:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2017, 10:36

      Хорошая покупка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 18 января 2017, 07:56

      хорошая конкуренция азмуну и полозу. Вливайся марко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 января 2017, 00:24

      Добро пожаловать в Ростов!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 января 2017, 00:11

      правильно сделал , а то его в хохляндию сватали .........

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Жак Ширак Обама 27 января 2017, 00:43

      Дегенерат ты , потому , что за " Спартак " болеешь ......

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 января 2017, 22:39

      может и забивать начнет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 января 2017, 21:30

      Взрослая команда, - взрослые игроки!

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 17 января 2017, 21:27

      Нормальный ход! К пенсии перебирается в тёплые края... Посмотрю на новый Ростов с Девичем! Удачи, Ростсельмаш!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 января 2017, 20:25

      Девич давно нормально не играет.Надежда на реанимацию по Бердыевски.Ростов в жёсткой экономии.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 января 2017, 20:13

      В Ростове он обязательно проявить себя с Курбаном )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 января 2017, 20:10

      ждём матча "Ростов - Рубин"

      0
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