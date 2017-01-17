Девич стал игроком «Ростова»

«Ростов» заключил контракт с экс-нападающим «Рубина» Марко Девичем. Соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2018 года.

Напомним, украинец перешел в «Рубин» в феврале 2014 года из харьковского «Металлиста». 1 января 2017 года футболист покинул казанский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи играх, записав на свой счет один забитый мяч.

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