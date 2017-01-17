Девич стал игроком «Ростова»

«Ростов» заключил контракт с экс-нападающим «Рубина» Марко Девичем. Соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до июня 2018 года.
Напомним, украинец перешел в «Рубин» в феврале 2014 года из харьковского «Металлиста». 1 января 2017 года футболист покинул казанский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне футболист принял участие в семи играх, записав на свой счет один забитый мяч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Таблица зимних трансферов РФПЛ
Источник: ФК «Ростов»