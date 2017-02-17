Девич: «После победы над «Спартой» Бердыев попросил ни в коем случае не расслабляться»

Нападающий «Ростова» Марко Девич, дебютировавший в матче 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (4:0), поделился эмоциями от игры, а также рассказал о словах Курбана Бердыева после победы.

«Что я могу сказать о матче со «Спартой»? Вы все видели сами. Наша команда сыграла здорово, футболисты бились друг за друга. Я поздравляю наших болельщиков с победой! После матча Курбан Бекиевич зашел в раздевалку и поздравил нас, при этом попросил ни в коем случае не расслабляться. Думаю, шансы на выход в следующий этап у нас после победы выше, но «Спарта» — сильная команда, и через неделю нам предстоит сложная игра», – сказал футболист.

Напомним, ответная встреча состоится в Чехии 23 февраля.