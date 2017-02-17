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    Девич: «После победы над «Спартой» Бердыев попросил ни в коем случае не расслабляться»

    Нападающий «Ростова» Марко Девич, дебютировавший в матче 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (4:0), поделился эмоциями от игры, а также рассказал о словах Курбана Бердыева после победы.

    «Что я могу сказать о матче со «Спартой»? Вы все видели сами. Наша команда сыграла здорово, футболисты бились друг за друга. Я поздравляю наших болельщиков с победой! После матча Курбан Бекиевич зашел в раздевалку и поздравил нас, при этом попросил ни в коем случае не расслабляться. Думаю, шансы на выход в следующий этап у нас после победы выше, но «Спарта» — сильная команда, и через неделю нам предстоит сложная игра», – сказал футболист.

    Напомним, ответная встреча состоится в Чехии 23 февраля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2017 01:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 17 февраля 2017, 16:15

      как детский сад - сами не додумаются

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 17 февраля 2017, 08:26

      Все правильно, расслабимся 25 мая )
      Еще раз всех с победой!!! МУЖИКИ!!!

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