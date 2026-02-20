Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты

Завершились еще четыре первых стыковых матча Лиги Европы-2025/26.
«Штутгарт» на выезде разгромил «Селтик», «Црвена Звезда» в гостях победила «Лилль», «Лудогорец» дома был сильнее «Ференцвароша», а «Панатинаикос» и «Виктория Пльзень» сыграли вничью в Греции.
Лига Европы. 1/16 финала
Селтик - Штутгарт - 1:4 (1:2)
Голы: 0:1 - Б. Эль-Ханнус, 15; 1:1 - Б. Нигрен, 21; 1:2 - Б. Эль-Ханнус, 28; 1:3 - Д. Левелинг, 57; 1:4 - Т. Томаш, 90+3.
Лилль - Црвена Звезда - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Ф. Тебо, 45+1.
Лудогорец - Ференцварош - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - К. Дуа, 24; 1:1 - Деле, 27; 2:1 - Сон, 67.
Панатинаикос - Виктория - 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Висински, 11; 0:2 - Т. Ладра, 80.
