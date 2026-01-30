Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/26.
Выделим самые интересные результаты заключительного игрового дня.
Панатинаикос (Греция) – Рома (Италия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Таборда, 58; 1:1 – Зиолковски, 80.
Удаление: нет – Манчини, 15.
Бетис (Испания) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Антони, 17; 2:0 – Абде, 32; 2:1 – Тенгстедт, 77.
Лион (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Якумакис, 20; 1:1 – Имбер, 34; 2:1 – Мера, 55; 2:2 – Мейте, 66; 3:2 – Карабец, 88; 4:2 – Гомес Родригес, 90+3.
Удаление: нет – Константелиас, 41.
Астон Вилла (Англия) – Зальцбург (Австрия) – 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Конате, 33; 0:2 – Йео, 49; 1:2 – Роджерс, 65; 2:2 – Мингс, 76; 3:2 – Джимо, 87.
Порту (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:1 (3:1)
Голы: 0:1 – Гассама, 6; 1:1 – Мора, 27; 2:1 – Моура, 36; 3:1 – Фернандес (в свои ворота), 41.