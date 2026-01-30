Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/26.
Напрямую в 1/8 финала турнира вышли:
В стыки ЛЕ пробились 16 команд, занявшие места с 9-го по 24-е на общем этапе.
Сеянными при жеребьевке (30 января) будут «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Сельта».
В число несеянных попали ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо Загреб» и «Бранн».
Вылетели из Лиги Европы команды, финишировавшие ниже 24-й строчки:
- «Янг Бойз»
- «Штурм»
- ФКСБ
- «Гоу Эхед Иглс»
- «Фейеноорд»
- «Базель»
- «Зальцбург»
- «Рейнджерс»
- «Ницца»
- «Утрехт»
- «Мальме»
- «Маккаби Тель-Авив»
Итоговая турнирная таблица общего этапа ЛЕ выглядит так:
Источник: «Бомбардир»