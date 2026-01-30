Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/26.

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли:

В стыки ЛЕ пробились 16 команд, занявшие места с 9-го по 24-е на общем этапе.

Сеянными при жеребьевке (30 января) будут «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда» и «Сельта».

В число несеянных попали ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо Загреб» и «Бранн».

Вылетели из Лиги Европы команды, финишировавшие ниже 24-й строчки:

«Янг Бойз»

«Штурм»

ФКСБ

«Гоу Эхед Иглс»

«Фейеноорд»

«Базель»

«Зальцбург»

«Рейнджерс»

«Ницца»

«Утрехт»

«Мальме»

«Маккаби Тель-Авив»

Итоговая турнирная таблица общего этапа ЛЕ выглядит так: