Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки

Завершились девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.
Лига Европы. 5 тур
Фейеноорд - Селтик - 1:3 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Уэда, 11; 1:1 - Х. Ян, 31; 1:2 - Р. Хатате, 43; 1:3 - Б. Нигрен, 82.
ПАОК - Бранн - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Иванушец, 64; 1:1 - Э. Корнвиг, 89.
Незабитые пенальти: нет - Э. Корнвиг, 18.
Лудогорец - Сельта - 3:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - П. Станич, 11 (с пенальти); 2:0 - П. Станич, 49; 3:0 - П. Станич, 62 (с пенальти); 3:1 - П. Дуран, 70; 3:2 - Й. Эль-Абделлауи, 90+6.
Фенербахче - Ференцварош - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Варга, 66; 1:1 - Талиска, 69.
Удаления: Д. Дуран, 90+1 - нет.
Рома - Мидтьюлланд - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Эль-Айнауи, 7; 2:0 - С. Эль-Шаарави, 83; 2:1 - Паулиньо, 87.
Лилль - Динамо - 4:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Коррея, 21; 2:0 - Н. Мукау, 36; 3:0 - Х. Игамане, 69; 4:0 - Б. Андре, 86.
Порту - Ницца - 3:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Вейга, 1; 2:0 - Г. Вейга, 33; 3:0 - С. Омородион, 61 (с пенальти).
Астон Вилла - Янг Бойз - 2:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Мален, 27; 2:0 - Д. Мален, 42; 2:1 - Ж. Монтейру, 90.
Источник: «Бомбардир»