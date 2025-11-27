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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Виктория - Фрайбург
Виктория - Фрайбург: обзор матча 27 ноября 2025
Виктория
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Виктория - Фрайбург
Завершен
Замена
Милан Гавел
️️️️➡️️
Шейк Суаре
90'
+6
Желтая карточка
Мерчас Доски
(грубость)
90'
+1
90'
+4'
Замена
Денис Висински
️️️️➡️️
Принс Квабена Аду
89'
83'
Замена
Филипп Треу
️️️️➡️️
Кристиан Гюнтер
82'
Желтая карточка
Николас Хефлер
(подножка)
Замена
Адриан Зеликович
️️️️➡️️
Матей Валента
82'
82'
Травма
Кристиан Гюнтер
75'
Желтая карточка
Кристиан Гюнтер
(задержка)
69'
Замена
Йоан Манзамби
️️️️➡️️
Юито Сузуки
69'
Замена
Николас Хефлер
️️️️➡️️
Максимилиан Эггештайн
61'
Замена
Дерри Шерхант
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
46'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Жуниор Адаму
Замена
Томаш Ладра
️️️️➡️️
Матей Выдра
46'
Желтая карточка
Сампсон Дуэ
(грубость)
45'
45'
+2'
Гол отменен - фол
Рафиу Дуросинми
38'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
19
Шейк Суаре
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
32
Матей Валента
АП
15
Амар Мемич
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
(К)
ЦФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
3
Светозар Маркович
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
18
Томаш Ладра
ЦП
9
Денис Висински
АП
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Йоан Манзамби
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
3-2-2-3
44
Вигеле
14
Доски
21
Емелка
40
Дуэ
19
Суаре
6
Черв
32
Валента
15
Мемич
25
Аду
11
Выдра
17
Дуросинми
4-2-3-1
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
15
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
9
Адаму
19
Суаре
24
Гавел
24
Гавел
19
Суаре
32
Валента
80
Зеликович
80
Зеликович
32
Валента
11
Выдра
18
Ладра
18
Ладра
11
Выдра
25
Аду
9
Висински
9
Висински
25
Аду
30
Гюнтер
29
Треу
29
Треу
30
Гюнтер
8
Эггештайн
27
Хефлер
27
Хефлер
8
Эггештайн
14
Сузуки
9
Манзамби
9
Манзамби
14
Сузуки
9
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
9
Адаму
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Виктория
Фрайбург
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
3
Светозар Маркович
ЦЗ
72
James Bello
ЦФ
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Виктория - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
11
Офсайды
0
2
Количество передач
346
358
Сейвы
6
7
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.87
xGP (предотвращенные голы)
1.51
1.51
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Доосан Арена
Посещаемость:
10182
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