Швейцарец Манзамби установил рекорд чемпионата мира

Полузащитник сборной Швейцарии Йоан Манзамби дважды забил Боснии и Герцеговине (4:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Игрок «Фрайбурга» вышел на замену на 71-й минуте, отличившись голами на 74-й и 90-й минутах.

Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира с дублем после выхода на замену.

Рекордный результат – 20 лет и 247 дней.

Манзамби превзошел достижение парагвайца Нельсона Куэваса, который на ЧМ-2002 дважды поразил ворота Словении после выхода на замену в 22 года и 153 дня.