19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
3-2-1-2-2
40
Лафон
15
Ингасон
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
2
Калабрия
8
Саншеш
27
Пантович
9
Бакасетас
7
Тетте
20
Таборда
3-4-3
44
Вигеле
5
40
Дуэ
14
Доски
17
Грошовски
20
19
Суаре
6
Черв
99
Мемич
9
Висински
7
Лавал
5
Туба
15
Эрнандес
15
Эрнандес
5
Туба
20
Таборда
10
Андино
10
Андино
20
Таборда
27
Пантович
31
Джуричич
31
Джуричич
27
Пантович
Тетте
28
Свидерски
28
Свидерски
Тетте
20
18
Ладра
18
Ладра
20
9
Висински
12
Сойка
12
Сойка
9
Висински
6
Черв
9
Валента
9
Валента
6
Черв
19
Суаре
80
Аду
80
Аду
19
Суаре
7
Лавал
11
Выдра
11
Выдра
7
Лавал
Остались в запасе
Панатинаикос
Виктория
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мартин Хыски
Панатинаикос
Точно не сыграют
Lucas Cháves
ВР
Педро Чиривелья
ОП
Сирьель Дессер
ЦФ
Адриано Ягушич
АП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Яннис Коцирас
ПЗ
P. Pantelidis
Мусса Сиссоко
ЦП
Тонни Вилена
ЦП
Giannis Bokos
ЦП
Под вопросом
Статистика матча Панатинаикос - Виктория
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
7
17
Офсайды
1
0
Количество передач
468
451
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.14
-1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Виктории», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»