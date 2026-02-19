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  • «Панатинаикос» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

«Панатинаикос» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

19 февраля, 21:50
Панатинаикос
19.02.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Виктория
11' Д. Висински 80' Т. Ладра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Милош Пантович
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
(К) АП
20
Висенте Таборда
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
6
Лукас Черв
(К) ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
7
Самсон Лавал
АП
9
Денис Висински
АП
99
Амар Мемич
ПВ
Главный тренер
Мартин Хыски
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Сантино Андино
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
18
Томаш Ладра
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
9
Матей Валента
АП
33
Adam Novak
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Лафон
15
Ингасон
14
Палмер-Браун
5
Туба
77
Кирьякопулос
2
Калабрия
8
Саншеш
27
Пантович
9
Бакасетас
7
Тетте
20
Таборда
3-4-3
44
Вигеле
5
40
Дуэ
14
Доски
17
Грошовски
20
19
Суаре
6
Черв
99
Мемич
9
Висински
7
Лавал
5
Туба
15
Эрнандес
15
Эрнандес
5
Туба
20
Таборда
10
Андино
10
Андино
20
Таборда
27
Пантович
31
Джуричич
31
Джуричич
27
Пантович
Тетте
28
Свидерски
28
Свидерски
Тетте
20
18
Ладра
18
Ладра
20
9
Висински
12
Сойка
12
Сойка
9
Висински
6
Черв
9
Валента
9
Валента
6
Черв
19
Суаре
80
Аду
80
Аду
19
Суаре
7
Лавал
11
Выдра
11
Выдра
7
Лавал
Остались в запасе
Панатинаикос
Виктория
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Мартин Хыски
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
33
Adam Novak
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мартин Хыски
Панатинаикос
Точно не сыграют
Lucas Cháves
ВР
Педро Чиривелья
ОП
Сирьель Дессер
ЦФ
Адриано Ягушич
АП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Яннис Коцирас
ПЗ
P. Pantelidis
Мусса Сиссоко
ЦП
Тонни Вилена
ЦП
Giannis Bokos
ЦП
Под вопросом
Факундо Пельистри
ПВ
Виктория
Точно не сыграют
Даниэль Васулин
ЦФ
Адам Кадлец
ЦЗ
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Том Слончик
АП
Dominik Tapaj
ВР
Мохамед Туре
ЦФ
Viktor Baier
ВР
Статистика матча Панатинаикос - Виктория
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
7
17
Офсайды
1
0
Количество передач
468
451
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.14
-1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Виктории», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Виктория»

«Панатинаикос» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Панатинаикос
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