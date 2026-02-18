Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Панатинаикос» – «Виктория»: прогноз на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

18 февраля 2026 9:40
Панатинаикос - Виктория
19 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
ТМ (2,5)
Сделать ставку

19 февраля в первой игре 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Виктория». Матч в Афинах начнется в 23:00 (мск).

«Панатинаикос»

Команда Рафаэля Бенитеса с 12 очками заняла 20-е место на общем этапе Лиги Европы. «Панатинаикос» потерпел 2 поражения в 3 стартовых турах, но в итоге попал в топ-24.

Последние результаты:

  • 15.02.26 «Панатинаикос» – «Лариса» – 1:1;
  • 11.02.26 ПАОК – «Панатинаикос» – 2:0;
  • 08.02.26 «Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 0:1.

«Виктория»

«Виктория» набрала 14 очков и занял 14-е место при разницей мячей 8:3. У чехов – лучшая оборона и статус самой скучной команды по итогам общего этапа. 11 голов в 8 играх – наименьший показатель среди всех 24 команд, которые прошли в плей-офф.

Предыдущие результаты:

  • 14.02.26 «Сигма» – «Виктория» – 1:2;
  • 08.02.26 «Виктория» – «Слован» – 3:1;
  • 01.02.26 «Карвина» – «Виктория» – 0:2.

Очная встреча

  • 11.12.25 «Панатинаикос» – «Виктория» – 0:0.

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Виктория»

На общем этапе игра между этими соперниками завершилась вничью. Едва ли стоит ожидать обилия голов и в первом матче 1/16 финала, где никто не будет рисковать. Но последние результаты греков смущают и наводят на мысли о мини-сенсации.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 9.00.

1.65
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Виктория Панатинаикос
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 