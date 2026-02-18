19 февраля в первой игре 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Виктория». Матч в Афинах начнется в 23:00 (мск).

«Панатинаикос»

Команда Рафаэля Бенитеса с 12 очками заняла 20-е место на общем этапе Лиги Европы. «Панатинаикос» потерпел 2 поражения в 3 стартовых турах, но в итоге попал в топ-24.

Последние результаты:

15.02.26 «Панатинаикос» – «Лариса» – 1:1;

11.02.26 ПАОК – «Панатинаикос» – 2:0;

08.02.26 «Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 0:1.

«Виктория»

«Виктория» набрала 14 очков и занял 14-е место при разницей мячей 8:3. У чехов – лучшая оборона и статус самой скучной команды по итогам общего этапа. 11 голов в 8 играх – наименьший показатель среди всех 24 команд, которые прошли в плей-офф.

Предыдущие результаты:

14.02.26 «Сигма» – «Виктория» – 1:2;

08.02.26 «Виктория» – «Слован» – 3:1;

01.02.26 «Карвина» – «Виктория» – 0:2.

Очная встреча

11.12.25 «Панатинаикос» – «Виктория» – 0:0.

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Виктория»

На общем этапе игра между этими соперниками завершилась вничью. Едва ли стоит ожидать обилия голов и в первом матче 1/16 финала, где никто не будет рисковать. Но последние результаты греков смущают и наводят на мысли о мини-сенсации.