12 марта в 1/8 финала Лиги конференций «Лех» примет «Шахтер». Польский клуб уверенно проходит домашние отрезки и регулярно забивает в турнире, но по текущей форме гости выглядят стабильнее. «Шахтер» подходит к матчу на серии побед и с очень надежной обороной, что делает его чуть более предпочтительным вариантом в этом противостоянии.

«Лех»

«Лех» выиграл три последних матча в Лиге конференций и забивает в турнире уже восемь встреч подряд. В последних пяти играх команда отличилась 8 раз, но при этом пропустила 7 мячей. На своем поле польский клуб играет смело и старается действовать первым номером, однако в обороне у него не всегда хватает надежности. Важный плюс перед этой встречей – способность регулярно находить моменты даже против организованных соперников.

«Шахтер»

«Шахтер» сейчас выглядит очень уверенно. Команда выиграла пять последних матчей, а в последних пяти играх забила 11 голов и пропустила только 2. Гости не пропускают уже в четырех матчах подряд, а их средний показатель пропущенных голов на этом отрезке составляет всего 0.40 за игру. В атаке «Шахтер» тоже стабилен и забивает в пяти последних матчах подряд.

Факты о командах

«Лех»

побеждает в 3 последних матчах Лиги конференций

забивает в 8 последних матчах турнира

пропускает в 3 последних матчах

в последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено

в среднем забивает 1.60 гола за игру

в среднем пропускает 1.40 гола за игру

«Шахтер»

побеждает в 5 последних матчах

не проигрывает в 4 последних матчах Лиги конференций

не пропускает в 4 последних матчах

забивает в 5 последних матчах

в последних 5 играх: 11 забито и 2 пропущено

в среднем забивает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Лех» – «Шахтер»

Матч вряд ли получится простым для гостей, потому что «Лех» дома играет агрессивно и умеет навязывать свой темп. Но по текущему состоянию «Шахтер» выглядит более сбалансированной командой. У гостей лучше работает оборона, а в атаке они стабильнее используют свои моменты.

При этом полностью закрытой игра быть не должна. «Лех» регулярно забивает в турнире и на своем поле способен создать давление. Но если оценивать общий баланс формы и надежность, то преимущество сейчас на стороне «Шахтера».

Рекомендованные ставки: