Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лех» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.65

11 марта 2026 9:11
Лех - Шахтер
12 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

12 марта в 1/8 финала Лиги конференций «Лех» примет «Шахтер». Польский клуб уверенно проходит домашние отрезки и регулярно забивает в турнире, но по текущей форме гости выглядят стабильнее. «Шахтер» подходит к матчу на серии побед и с очень надежной обороной, что делает его чуть более предпочтительным вариантом в этом противостоянии.

«Лех»

«Лех» выиграл три последних матча в Лиге конференций и забивает в турнире уже восемь встреч подряд. В последних пяти играх команда отличилась 8 раз, но при этом пропустила 7 мячей. На своем поле польский клуб играет смело и старается действовать первым номером, однако в обороне у него не всегда хватает надежности. Важный плюс перед этой встречей – способность регулярно находить моменты даже против организованных соперников.

«Шахтер»

«Шахтер» сейчас выглядит очень уверенно. Команда выиграла пять последних матчей, а в последних пяти играх забила 11 голов и пропустила только 2. Гости не пропускают уже в четырех матчах подряд, а их средний показатель пропущенных голов на этом отрезке составляет всего 0.40 за игру. В атаке «Шахтер» тоже стабилен и забивает в пяти последних матчах подряд.

Факты о командах

«Лех»

  • побеждает в 3 последних матчах Лиги конференций
  • забивает в 8 последних матчах турнира
  • пропускает в 3 последних матчах
  • в последних 5 играх: 8 забито и 7 пропущено
  • в среднем забивает 1.60 гола за игру
  • в среднем пропускает 1.40 гола за игру

«Шахтер»

  • побеждает в 5 последних матчах
  • не проигрывает в 4 последних матчах Лиги конференций
  • не пропускает в 4 последних матчах
  • забивает в 5 последних матчах
  • в последних 5 играх: 11 забито и 2 пропущено
  • в среднем забивает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Лех» – «Шахтер»

Матч вряд ли получится простым для гостей, потому что «Лех» дома играет агрессивно и умеет навязывать свой темп. Но по текущему состоянию «Шахтер» выглядит более сбалансированной командой. У гостей лучше работает оборона, а в атаке они стабильнее используют свои моменты.

При этом полностью закрытой игра быть не должна. «Лех» регулярно забивает в турнире и на своем поле способен создать давление. Но если оценивать общий баланс формы и надежность, то преимущество сейчас на стороне «Шахтера».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 2.65
  • Тотал меньше 3.0

2.65
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Шахтер Лех
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 