11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» примет «Спортинг». Норвежский клуб подходит к игре на впечатляющей серии побед и уже успел громко заявить о себе в турнире, обыграв ряд топ-соперников. Португальская команда также находится в отличной форме и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. Матч обещает быть одним из самых интересных в этой стадии.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» находится на мощной серии – команда выиграла семь матчей подряд. В прошлом туре Лиги чемпионов норвежцы обыграли «Интер» со счетом 2:1.

Команда активно играет впереди и стабильно забивает: результативная серия достигла 12 матчей. В последних пяти встречах «Буде-Глимт» забил 12 голов. Однако оборона остается уязвимой – команда пропускает уже в 11 матчах подряд в Лиге чемпионов.

«Спортинг»

«Спортинг» подходит к матчу на серии из 12 матчей без поражений. В последнем матче Лиги чемпионов команда обыграла «Атлетик» 3:2.

Португальский клуб демонстрирует отличную результативность: в последних пяти матчах он забил 10 голов. При этом оборона действует значительно надежнее, чем у соперника – всего 2 пропущенных мяча за пять последних игр. Отдельно стоит отметить впечатляющую серию – «Спортинг» забивает уже в 30 матчах подряд.

Факты о командах

выигрывает 7 последних матчей

забивает в 12 последних матчах

забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

пропускает в 11 последних матчах турнира

в последних 5 играх: 12 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 2.40 гола за игру

не проигрывает в 12 последних матчах

забивает в 30 матчах подряд

забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

в последних 5 играх: 10 забито и 2 пропущено

в среднем пропускает 0.40 гола за игру

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Спортинг»

Матч обещает быть открытым. «Буде-Глимт» дома играет смело и активно атакует, что приносит результат, но при этом команда часто оставляет пространство в обороне. «Спортинг» выглядит более сбалансированным коллективом и сейчас демонстрирует отличную форму.

Норвежцы способны навязать борьбу и создать моменты, но оборона гостей выглядит надежнее. При этом обе команды стабильно забивают, поэтому наиболее вероятный сценарий – результативная игра с голами с обеих сторон.

