«Буде-Глимт» – «Спортинг»: прогноз и ставки на матч 11 марта 2026 с коэффициентом 1.5

10 марта 2026 8:16
Буде-Глимт - Спортинг
11 мар. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе забьют – да
Сделать ставку

11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» примет «Спортинг». Норвежский клуб подходит к игре на впечатляющей серии побед и уже успел громко заявить о себе в турнире, обыграв ряд топ-соперников. Португальская команда также находится в отличной форме и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. Матч обещает быть одним из самых интересных в этой стадии.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» находится на мощной серии – команда выиграла семь матчей подряд. В прошлом туре Лиги чемпионов норвежцы обыграли «Интер» со счетом 2:1.

Команда активно играет впереди и стабильно забивает: результативная серия достигла 12 матчей. В последних пяти встречах «Буде-Глимт» забил 12 голов. Однако оборона остается уязвимой – команда пропускает уже в 11 матчах подряд в Лиге чемпионов.

«Спортинг»

«Спортинг» подходит к матчу на серии из 12 матчей без поражений. В последнем матче Лиги чемпионов команда обыграла «Атлетик» 3:2.

Португальский клуб демонстрирует отличную результативность: в последних пяти матчах он забил 10 голов. При этом оборона действует значительно надежнее, чем у соперника – всего 2 пропущенных мяча за пять последних игр. Отдельно стоит отметить впечатляющую серию – «Спортинг» забивает уже в 30 матчах подряд.

Факты о командах

«Буде-Глимт»

  • выигрывает 7 последних матчей
  • забивает в 12 последних матчах
  • забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • пропускает в 11 последних матчах турнира
  • в последних 5 играх: 12 забито и 5 пропущено
  • в среднем забивает 2.40 гола за игру

«Спортинг»

  • не проигрывает в 12 последних матчах
  • забивает в 30 матчах подряд
  • забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • в последних 5 играх: 10 забито и 2 пропущено
  • в среднем пропускает 0.40 гола за игру

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Спортинг»

Матч обещает быть открытым. «Буде-Глимт» дома играет смело и активно атакует, что приносит результат, но при этом команда часто оставляет пространство в обороне. «Спортинг» выглядит более сбалансированным коллективом и сейчас демонстрирует отличную форму.

Норвежцы способны навязать борьбу и создать моменты, но оборона гостей выглядит надежнее. При этом обе команды стабильно забивают, поэтому наиболее вероятный сценарий – результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 2.5

1.50
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Спортинг Буде-Глимт
18+
