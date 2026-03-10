11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» примет «Спортинг». Норвежский клуб подходит к игре на впечатляющей серии побед и уже успел громко заявить о себе в турнире, обыграв ряд топ-соперников. Португальская команда также находится в отличной форме и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне. Матч обещает быть одним из самых интересных в этой стадии.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» находится на мощной серии – команда выиграла семь матчей подряд. В прошлом туре Лиги чемпионов норвежцы обыграли «Интер» со счетом 2:1.
Команда активно играет впереди и стабильно забивает: результативная серия достигла 12 матчей. В последних пяти встречах «Буде-Глимт» забил 12 голов. Однако оборона остается уязвимой – команда пропускает уже в 11 матчах подряд в Лиге чемпионов.
«Спортинг»
«Спортинг» подходит к матчу на серии из 12 матчей без поражений. В последнем матче Лиги чемпионов команда обыграла «Атлетик» 3:2.
Португальский клуб демонстрирует отличную результативность: в последних пяти матчах он забил 10 голов. При этом оборона действует значительно надежнее, чем у соперника – всего 2 пропущенных мяча за пять последних игр. Отдельно стоит отметить впечатляющую серию – «Спортинг» забивает уже в 30 матчах подряд.
Факты о командах
«Буде-Глимт»
- выигрывает 7 последних матчей
- забивает в 12 последних матчах
- забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
- пропускает в 11 последних матчах турнира
- в последних 5 играх: 12 забито и 5 пропущено
- в среднем забивает 2.40 гола за игру
«Спортинг»
- не проигрывает в 12 последних матчах
- забивает в 30 матчах подряд
- забивает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
- в последних 5 играх: 10 забито и 2 пропущено
- в среднем пропускает 0.40 гола за игру
Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Спортинг»
Матч обещает быть открытым. «Буде-Глимт» дома играет смело и активно атакует, что приносит результат, но при этом команда часто оставляет пространство в обороне. «Спортинг» выглядит более сбалансированным коллективом и сейчас демонстрирует отличную форму.
Норвежцы способны навязать борьбу и создать моменты, но оборона гостей выглядит надежнее. При этом обе команды стабильно забивают, поэтому наиболее вероятный сценарий – результативная игра с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5