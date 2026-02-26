Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты

Завершились четыре ответных стыковых матча Лиги Европы-2025/26.

«Штутгарт» проиграл, но по сумме двух встреч прошел «Селтик».

«Ференцварош» взял реванш у «Лудогорца» и отправился в 1/8 финала.

«Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича не удержала преимущество после гостевой победы и вылетела от «Лилля».

«Виктория Пльзень» и «Панатинаикос» снова сыграли вничью, а в серии пенальти точнее были греки.