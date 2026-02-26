Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты

Завершились четыре ответных стыковых матча Лиги Европы-2025/26.
«Штутгарт» проиграл, но по сумме двух встреч прошел «Селтик».
«Ференцварош» взял реванш у «Лудогорца» и отправился в 1/8 финала.
«Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича не удержала преимущество после гостевой победы и вылетела от «Лилля».
«Виктория Пльзень» и «Панатинаикос» снова сыграли вничью, а в серии пенальти точнее были греки.
Лига Европы. 1/16 финала
Црвена Звезда - Лилль - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - О. Жиру, 4; 0:2 - N. Ngoy , 99.
Ференцварош - Лудогорец - 2:0 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Г. Каничовски, 14; 2:0 - К. Закариассен, 30.
Виктория - Панатинаикос - 1:1 (0:0, 1:0, 0:0, по пенальти 3:4)Таблица турнира
Гол: 1:0 - K. Spacil , 62.
Удаления: нет - Х. Эрнандес, 105.
Штутгарт - Селтик - 0:1 (0:1)Таблица турнира
Гол: 0:1 - Л. МакКован, 1.
Источник: «Бомбардир»