Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отметился голевым пасом в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Янг Бойз» (4:0).

Россиянин вышел на замену на 66-й минуте, а на 67-й отдал голевой пас на Йоргоса Якумакиса, забившего второй гол команды в матче.

Нападающий Федор Чалов вышел на замену в составе ПАОКа на 79-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Чалов ранее сделал ассист в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лиллем» (4:3).