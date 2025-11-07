Введите ваш ник на сайте
  Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену

Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену

7 ноября, 10:50

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отметился голевым пасом в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Янг Бойз» (4:0).

Россиянин вышел на замену на 66-й минуте, а на 67-й отдал голевой пас на Йоргоса Якумакиса, забившего второй гол команды в матче.

Нападающий Федор Чалов вышел на замену в составе ПАОКа на 79-й минуте и не отметился голевыми действиями.

Чалов ранее сделал ассист в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лиллем» (4:3).

  • Оздоев оформил по дублю в двух своих предыдущих матчах за ПАОК в чемпионате Греции.
  • Клуб из Салоников занимает 10-е место на общем этапе Лиги Европы с 7 очками после 4 игр.

Еще по теме:
Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда
Россиянин идет 2-м в гонке бомбардиров чемпионата Греции 2
Оздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Янг Бойз ПАОК Оздоев Магомед Чалов Федор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
