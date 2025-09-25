Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты

Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты

Сегодня, 00:00

В среду, 24 сентября, состоялись девять матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы-2025/26.

Лига Европы. 1 тур
Брага - Фейеноорд - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Ф. Наварро, 79.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Ницца - Рома - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Э. Н'Дика, 52; 0:2 - Э. Н'Дика, 52; 0:3 - Д. Манчини, 55; 1:3 - Т. Моффи, 77 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Бетис - Ноттингем Форест - 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 - С. Бакамбу, 15; 1:1 - И. Жезус, 18; 1:2 - И. Жезус, 23; 2:2 - Антони, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Динамо - Фенербахче - 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Д. Бельо, 21; 1:1 - С. Шиманьски, 25; 2:1 - Д. Бельо, 50; 3:1 - M. Bakrar , 90+5.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Мальме - Лудогорец - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - П. Станич, 8 (с пенальти); 0:2 - Y. Erick Bile , 23; 1:2 - Л. Йонсен, 78.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Црвена Звезда - Селтик - 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 - К. Ихеначо, 55; 1:1 - М. Арнаутович, 65.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Фрайбург - Базель - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - П. Остерхаге, 31; 2:0 - М. Эггештайн, 57; 2:1 - P. Otele , 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
ПАОК - Маккаби - 0:0 (0:0)
Таблица турнира Календарь турнира

Лига Европы. 1 тур
Мидтьюлланд - Штурм - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - О. Кристенсен, 7 (в свои ворота); 2:0 - O. Diao , 89.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Штурм ПАОК Маккаби Црвена Звезда Селтик Динамо Фенербахче Мальме Лудогорец Ницца Рома Бетис Ноттингем Форест Фрайбург Базель Брага Фейеноорд
