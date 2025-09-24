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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Ницца - Рома
Ницца - Рома: обзор матча 24 сентября 2025
Ницца
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рома
77'
Т. Моффи (П)
52'
Э. Н'Дика
52'
Э. Н'Дика
55'
Д. Манчини
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Рома
Завершен
88'
Желтая карточка
Марио Эрмосо
83'
Замена
Марио Эрмосо
️️️️➡️️
Девин Ренш
Замена
Мохамед-Али Чо
️️️️➡️️
Жереми Бога
80'
Замена
Али Абди
️️️️➡️️
Мельвен Бар
80'
79'
Желтая карточка
Константинос Цимикас
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Терем Моффи
77'
69'
Замена
Эван Фергюсон
️️️️➡️️
Артем Довбик
69'
Замена
Бриан Кристанте
️️️️➡️️
Куадио Коне
69'
Замена
Никколо Писилли
️️️️➡️️
Матиас Соуле
Замена
Терем Моффи
️️️️➡️️
Кевин Оморуйи
62'
Замена
Софьян Диоп
️️️️➡️️
Морган Сансон
62'
Замена
Жонатан Клосс
️️️️➡️️
Хишам Будауи
62'
55'
ГОЛ! 0:3!
Джанлука Манчини
Пас отдал
Константинос Цимикас
52'
ГОЛ! 0:2!
Эван Н'Дика
Пас отдал
Лоренцо Пеллегрини
52'
ГОЛ! 0:1!
Эван Н'Дика
Пас отдал
Лоренцо Пеллегрини
46'
Замена
Лоренцо Пеллегрини
️️️️➡️️
Стефан Эль-Шаарави
41'
Желтая карточка
Эван Н'Дика
41'
Желтая карточка
Нил Эль-Айнауи
27'
Желтая карточка
Куадио Коне
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
20
Том Луше
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Рома
99
Миле Свилар
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
(К)
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
29
Терем Моффи
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-3-1-1
80
Диуф
26
Бар
4
Данте
28
Ба
33
Менди
24
Ванхутте
20
Луше
14
Будауи
8
Сансон
13
Бога
90
Оморуйи
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Ренш
2
Челик
12
Цимикас
17
Коне
24
Эль-Айнауи
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
26
Бар
2
Абди
2
Абди
26
Бар
14
Будауи
92
Клосс
92
Клосс
14
Будауи
8
Сансон
10
Диоп
10
Диоп
8
Сансон
90
Оморуйи
29
Моффи
29
Моффи
90
Оморуйи
13
Бога
25
Чо
25
Чо
13
Бога
2
Ренш
22
Эрмосо
22
Эрмосо
2
Ренш
17
Коне
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
61
Писилли
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Довбик
Остались в запасе
Ницца
Рома
30
Bartosz Żelazowski
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
31
Максим Дюпе
ВР
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Исак Янссон
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ницца - Рома
6
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
19
Офсайды
2
3
Количество передач
433
571
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.75
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Альянс Ривьера
Посещаемость:
23089
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Сент-Этьен
0 : 0
26.05.2026
Ницца
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
24.05.2026
Рома
Франция. Кубок, Финал
Ланс
3 : 1
22.05.2026
Ницца
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Ницца
0 : 0
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Ницца
4 : 1
29.05.2026
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Сент-Этьен
0 : 0
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Ницца
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Ницца
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17.05.2026
Метц
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
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Ницца
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
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Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 0
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