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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Бетис - Ноттингем Форест
Бетис - Ноттингем Форест: обзор матча 24 сентября 2025
Бетис
24.09.2025, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
15'
С. Бакамбу
85'
Антони
18'
И. Жезус
23'
И. Жезус
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Ноттингем Форест
Завершен
Желтая карточка
Кучо Эрнандес
90'
+5
90'
+3
Замена
Вилли Боли
️️️️➡️️
Никола Миленкович
ГОЛ! 2:2!
Антони
Пас отдал
Марк Рока
85'
81'
Замена
Райан Йетс
️️️️➡️️
Ибраим Сангаре
Замена
Пабло Форнальс
️️️️➡️️
Джовани Ло Чельсо
76'
Желтая карточка
Рикардо Родригес
75'
Замена
Кучо Эрнандес
️️️️➡️️
Седрик Бакамбу
72'
64'
Замена
Арно Калимуэндо
️️️️➡️️
Игор Жезус
64'
Замена
Дан Ндой
️️️️➡️️
Каллум Хадсон-Одои
46'
Замена
Дилан Баква
️️️️➡️️
Дуглас Луис
Замена
Рикардо Родригес
️️️️➡️️
Хуниор Фирпо
46'
Замена
Марк Рока
️️️️➡️️
Серджи Альтимира
46'
Замена
Родриго Рикельме
️️️️➡️️
Эз Абде
46'
Желтая карточка
Натан
45'
+1
26'
Желтая карточка
Игор Жезус
23'
ГОЛ! 1:2!
Игор Жезус
Пас отдал
Дуглас Луис
18'
ГОЛ! 1:1!
Игор Жезус
Пас отдал
Морган Гиббс-Уайт
ГОЛ! 1:0!
Седрик Бакамбу
Пас отдал
Антони
15'
2'
Желтая карточка
Морган Гиббс-Уайт
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
14
Софиан Амрабат
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
(К)
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Луис Авила
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джон
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Дан Ндой
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
4-2-3-1
25
Лопес
23
Фирпо
4
Натан
16
40
Ортис
14
Амрабат
6
Альтимира
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
7
Антони
17
Бакамбу
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
4
Морато
47
Зинченко
6
Сангаре
21
Луис
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
8
Андерсон
19
Жезус
23
Фирпо
13
Родригес
13
Родригес
23
Фирпо
6
Альтимира
21
Рока
21
Рока
6
Альтимира
11
Ло Чельсо
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
17
Бакамбу
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Бакамбу
31
Миленкович
30
Боли
30
Боли
31
Миленкович
6
Сангаре
22
Йетс
22
Йетс
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
11
Ндой
11
Ндой
7
Хадсон-Одои
19
Жезус
25
Калимуэндо
25
Калимуэндо
19
Жезус
21
Луис
29
Баква
29
Баква
21
Луис
Остались в запасе
Бетис
Ноттингем Форест
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
13
Джон
ВР
37
Николо Савона
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Бетис - Ноттингем Форест
3
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
16
Офсайды
0
1
Количество передач
526
413
Сейвы
4
2
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.78
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Посещаемость:
57257
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